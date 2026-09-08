Комитет Рады безотлагательно соберется для рассмотрения увольнения Кравченко, когда поступит представление от Зеленского, - нардеп Бакумов

Генеральный прокурор Руслан Кравченко присутствовал сегодня на заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности вместе со своими заместителями.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщил член Комитета, народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Бакумов.

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Он рассказал, что на заседании внес предложение не утверждать вопросы повестки дня, а заслушать информацию о работе органов прокуратуры, в частности то, что планировалось: обеспечение кадровой работы, внутреннего контроля, а также вопрос о даче согласия на увольнение Кравченко с занимаемой должности.

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"Я уточнил у руководства Секретариата Комитета, поступало ли от Офиса президента предложение о предоставлении согласия на освобождение от должности Руслана Кравченко? Секретариат Комитета под стенограмму ответил, что не поступало. По состоянию на вчера, когда назначали это заседание Комитета, мы понимали, что генеральный прокурор не уходит с должности, что есть кризисные моменты, связанные с тем, что происходит в Офисе генерального прокурора, а сегодня уже совсем другие обстоятельства. Мы видим, что нам остается только уволить генерального прокурора и все - нет здесь никаких противоречий. Поэтому Комитет поддержал решение собраться безотлагательно на свое заседание, как только поступит предложение от Офиса президента о получении согласия Верховной Рады на увольнение генерального прокурора с должности", - отметил народный депутат и добавил, что Комитет ожидает такого предложения от Офиса президента.

Таким образом, по словам Бакумова, как только такое предложение поступит в Комитет, он незамедлительно соберется на заседание для рассмотрения этого вопроса.

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Операция "Карфаген"

Напомним, ранее " Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОГА Олега Кипера.

4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.

По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.

До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.

На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".

Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.

Согласно обновленным данным, НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовали миллионные состояния. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса генерального прокурора.

Также были опубликованы записи преступной группы сотрудников ОГП.

Позже в Офисе генпрокурора подтвердили обыски у генпрокурора Кравченко и его заместительницы.

ВАКС избрал меру пресечения в отношении должностного лица ОГП Кропивы.

7 сентября Ивахненко был помещен под стражу с залогом в 20 млн грн.

Вечером 7 сентябряКравченко подал в отставку с поста генерального прокурора.

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