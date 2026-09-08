Комітет Ради невідкладно збереться для розгляду звільнення Кравченка, коли надійде подання від Зеленського, - нардеп Бакумов

Генеральний прокурор Руслан Кравченко був присутній сьогодні на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності разом із заступниками.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ повідомив член Комітету, народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Бакумов.

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Він розказав, що на засіданні вніс пропозицію не затверджувати питання порядку денного, а заслухати інформацію щодо роботи органів прокуратури, зокрема те, що планувалося: забезпечення кадрової роботи, внутрішнього контролю разом із питанням надання згоди на звільнення Кравченка із займаної посади.

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"Я уточнив у керівництва Секретаріату Комітету, чи надходила від Офісу президента пропозиція щодо надання згоди на звільнення з посади Руслана Кравченка? Секретаріат Комітету під стенограму відповів, що не надходила. Станом на вчора, коли призначали це засідання Комітету, ми розуміли, що генеральний прокурор не йде з посади, що є кризові моменти, які пов'язані з тим, що відбувається в Офісі Генерального прокурора, а сьогодні вже зовсім інші обставини. Ми бачимо, що нам залишається тільки звільняти генерального прокурора і все - немає тут ніяких суперечностей. Тому Комітет підтримав рішення, щоб зібратися невідкладно на своє засідання, як тільки надійде пропозиція від Офісу президента щодо надання згоди Верховної Ради на звільнення Генерального прокурора з посади", - зазначив нардеп і додав, що Комітет очікує на таку пропозицію Офісу президента.

Таким чином, за словами Бакумова, як тільки така пропозиція надійде до Комітету, він невідкладно збереться на засідання для розгляду цього питання.

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Операція "Карфаген"

Нагадаємо, раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що НАБУ та САП нібито проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та в голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

4 вересня НАБУ та САП заявили про ймовірне "кришування" в Офісі генерального прокурора (ОГП) над мережею так званих кол-центрів, які виманюють гроші.

За даними ЗМІ, НАБУ і САП затримано заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.

До нинішньої посади в ОГП Кропива працював заступником Голови Одеської обласної державної адміністрації разом у команді Олега Кіпера.

На цьому тлі НАБУ анонсувало нову операцію під назвою "Карфаген".

Офіс генеральної прокуратури заявив, що відсторонить працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до "кришування мережі" шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

Згідно з оновленими даними, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.

Також було опубліковано записи злочинної групи працівників ОГП.

Пізніше в Офісі генпрокурора підтвердили обшуки у генпрокурора Кравченка та його заступниці.

ВАКС обрав запобіжний захід посадовцю ОГП Кропиві.

7 вересня Івахненко відправили під варту із заставою у 20 млн грн.

Увечері 7 вересня Кравченко подав у відставку з посади генпрокурора.

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