Єврокомісія про відставку генпрокурора Кравченка: ЄС дотримується політики нульової терпимості до корупції
У Європейській Комісії прокоментували відставку генерального прокурора України Руслана Кравченка на тлі спецоперації НАБУ "Карфаген" про "кришування" шахрайських кол-центрів.
Про це Суспільному повідомили у Єврокомісії, передає Цензор.НЕТ.
Реакція у ЄС
"Як вам відомо, ми не коментуємо окремі випадки. Зазначимо чітко: ЄС дотримується політики нульової терпимості до корупції. Хочемо наголосити, що боротьба з корупцією є ключовою вимогою для будь-якої країни, яка прагне приєднатися до Європейського Союзу", — повідомили у Єврокомісії.
У ЄС наголосили, що це вимагає постійних зусиль для забезпечення ефективного запобігання, розслідування та притягнення до відповідальності, а також дотримання верховенства права.
ЄК додала, що незалежність антикорупційних органів в Україні, якими є НАБУ та САП, повинна захищатися.
Операція "Карфаген"
- Нагадаємо, раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що НАБУ та САП нібито проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та в голови Одеської ОВА Олега Кіпера.
- 4 вересня НАБУ та САП заявили про ймовірне "кришування" в Офісі генерального прокурора (ОГП) над мережею так званих кол-центрів, які виманюють гроші.
- За даними ЗМІ, НАБУ і САП затримано заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.
- До нинішньої посади в ОГП Кропива працював заступником Голови Одеської обласної державної адміністрації разом у команді Олега Кіпера.
- На цьому тлі НАБУ анонсувало нову операцію під назвою "Карфаген".
- Офіс генеральної прокуратури заявив, що відсторонить працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до "кришування мережі" шахрайських кол-центрів та легалізації майна.
- Згідно з оновленими даними, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.
- Також було опубліковано записи злочинної групи працівників ОГП.
- Пізніше в Офісі генпрокурора підтвердили обшуки у генпрокурора Кравченка та його заступниці.
- ВАКС обрав запобіжний захід посадовцю ОГП Кропиві.
- 7 вересня Івахненко відправили під варту із заставою у 20 млн грн.
- Увечері 7 вересня Кравченко подав у відставку з посади генпрокурора.
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