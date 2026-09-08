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Новости Конфликт между ГУР и СБУ Операция Карфаген
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Зеленский вчера встречался с руководителями СБУ, ГУР и ОП, а затем с главами НАБУ, САП и Кравченко

Зеленский встретился с руководителями силового блока

7 сентября президент Владимир Зеленский встретился с руководителями СБУ, ГУР, Офиса президента, НАБУ, САП и генеральным прокурором Кравченко.

Об этом он рассказал журналистам, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Вчера я посвятил день именно кадровым вопросам. Я встречался с Покладом, приняты соответствующие решения, с Иващенко и Будановым. Думаю, все понимают детали и почему я с ними встречался. 

Я встречался с руководителями НАБУ и САП, с генеральным прокурором Украины. Также, уверен, вы понимаете, о чем говорили", - отметил президент.

По словам Зеленского, у него была достаточно длительная встреча с генеральным прокурором Кравченко.

"Он написал соответствующее заявление, представление будет направлено в Верховную Раду", - сказал глава государства.

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Операция "Карфаген"

  • Напомним, ранее " Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОГА Олега Кипера.
  • 4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.
  • По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.
  • До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.
  • На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".
  • Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.
  • Согласно обновленным данным, НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовали миллионные состояния. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса Генерального прокурора.
  • Также были опубликованы записи преступной группы сотрудников ОГП.
  • Позже в Офисе генпрокурора подтвердили обыски у генпрокурора Кравченко и его заместительницы.
  • ВАКС избрал меру пресечения в отношении должностного лица ОГП Кропивы.
  • 7 сентября Ивахненко был помещен под стражу с залогом в 20 млн грн.
  • Вечером 7 сентябряКравченко подал в отставку с поста генерального прокурора.

Перестрелка между СБУ и ГУР в Киеве

  • Заместителя командира РДК Степана Каплунова несколько дней назад похитили возле его дома. В Российском добровольческом корпусе заявили, что до сих пор не знают, где он находится.
  • Там добавили, что внимательно следят за всем, что происходит.
  • В то же время основатель и командир Российского добровольческого корпуса Денис Капустин в комментарии "Суспильному" сказал, что не одобряет решение "Фортуны" обнародовать эту информацию.
  • 2 сентября стало известно о перестрелке в Киеве.

    СМИ сообщали, что речь идет о конфликте между ГУР и СБУ, и что это как-то связано с исчезновением Каплунова.

  • В СБУ заявили, что совместно с ГУР предотвратили теракт, который ФСБ РФ готовила против одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения, прибывшего в Украину.
  • В Службе безопасности заявили, что на оперативников СБУ совершили вооруженное нападение во время следственных действий по делу о теракте ФСБ.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал перестрелку между отдельными подразделениями СБУ и ГУР, которая произошла 2 сентября в Киеве.
  • Двум военным сообщили о подозрении.
  • 4 сентября военнослужащему ГУР МО Сергею Иванову избрана мера пресечения в виде личного обязательства.
  • Сотрудника СБУ Верхолу также освободили под личное поручительство руководителя департамента контрразведки СБУ.

Смотрите: Мошеннические колл-центры под руководством генпрокурора? | Ирина Ромалийская. ВИДЕО

Автор: 

НАБУ (5021) СБУ (21462) САП (2526) Кравченко Руслан (225) Офис Генпрокурора (3405) ГУР (925)
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Топ комментарии
+8
"И всё-то ты в трудах, всё в трудах, великий государь, аки пчела"(с)
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08.09.2026 14:07 Ответить
+5
НАБУ сама потужна спецслужба. Єрмака і Генпрокурора "звільнила"
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08.09.2026 14:22 Ответить
+4
Напевно просив не розхитувати човна, не викладати більше записів....
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08.09.2026 14:24 Ответить

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