Зеленский вчера встречался с руководителями СБУ, ГУР и ОП, а затем с главами НАБУ, САП и Кравченко

7 сентября президент Владимир Зеленский встретился с руководителями СБУ, ГУР, Офиса президента, НАБУ, САП и генеральным прокурором Кравченко.

Об этом он рассказал журналистам, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Вчера я посвятил день именно кадровым вопросам. Я встречался с Покладом, приняты соответствующие решения, с Иващенко и Будановым. Думаю, все понимают детали и почему я с ними встречался.

Я встречался с руководителями НАБУ и САП, с генеральным прокурором Украины. Также, уверен, вы понимаете, о чем говорили", - отметил президент.

По словам Зеленского, у него была достаточно длительная встреча с генеральным прокурором Кравченко.

"Он написал соответствующее заявление, представление будет направлено в Верховную Раду", - сказал глава государства.

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Операция "Карфаген"

Напомним, ранее " Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОГА Олега Кипера.

4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.

По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.

До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.

На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".

Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.

Согласно обновленным данным, НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовали миллионные состояния. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса Генерального прокурора.

Также были опубликованы записи преступной группы сотрудников ОГП.

Позже в Офисе генпрокурора подтвердили обыски у генпрокурора Кравченко и его заместительницы.

ВАКС избрал меру пресечения в отношении должностного лица ОГП Кропивы.

7 сентября Ивахненко был помещен под стражу с залогом в 20 млн грн.

Вечером 7 сентябряКравченко подал в отставку с поста генерального прокурора.

Перестрелка между СБУ и ГУР в Киеве

Заместителя командира РДК Степана Каплунова несколько дней назад похитили возле его дома. В Российском добровольческом корпусе заявили, что до сих пор не знают, где он находится.

Там добавили, что внимательно следят за всем, что происходит.

В то же время основатель и командир Российского добровольческого корпуса Денис Капустин в комментарии "Суспильному" сказал, что не одобряет решение "Фортуны" обнародовать эту информацию.

2 сентября стало известно о перестрелке в Киеве. СМИ сообщали, что речь идет о конфликте между ГУР и СБУ, и что это как-то связано с исчезновением Каплунова.

В СБУ заявили, что совместно с ГУР предотвратили теракт, который ФСБ РФ готовила против одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения, прибывшего в Украину.

В Службе безопасности заявили, что на оперативников СБУ совершили вооруженное нападение во время следственных действий по делу о теракте ФСБ.

Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал перестрелку между отдельными подразделениями СБУ и ГУР, которая произошла 2 сентября в Киеве.

Двум военным сообщили о подозрении.

4 сентября военнослужащему ГУР МО Сергею Иванову избрана мера пресечения в виде личного обязательства.

Сотрудника СБУ Верхолу также освободили под личное поручительство руководителя департамента контрразведки СБУ.

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