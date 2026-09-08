Зеленський вчора зустрічався з керівниками СБУ, ГУР та ОП, а потім із очільниками НАБУ, САП та Кравченком

Президент Володимир Зеленський 7 вересня зустрічався із керівниками СБУ, ГУР, Офісу Президента, НАБУ, САП та генпрокурором Кравченком.

Про це він розповів журналістам, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Вчора я присвятив день саме кадровим питанням. Я зустрічався з Покладом, є відповідні рішення, з Іващенком та Будановим. Думаю, всі розуміють деталі та чому я з ними зустрічався.

Я зустрічався з керівниками НАБУ та САП, з генпрокурором України. Також, впевнений, ви розумієте, про що говорили", - зазначив президент.

За словами Зеленського, у нього була достатньо довга зустріч з генпрокурором Кравченком.

"Він написав відповідну заяву, подання буде направлено до Верховної Ради", - сказав глава держави.

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Операція "Карфаген"

Нагадаємо, раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що НАБУ та САП нібито проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та в голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

4 вересня НАБУ та САП заявили про ймовірне "кришування" в Офісі генерального прокурора (ОГП) над мережею так званих кол-центрів, які виманюють гроші.

За даними ЗМІ, НАБУ і САП затримано заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.

До нинішньої посади в ОГП Кропива працював заступником Голови Одеської обласної державної адміністрації разом у команді Олега Кіпера.

На цьому тлі НАБУ анонсувало нову операцію під назвою "Карфаген".

Офіс генеральної прокуратури заявив, що відсторонить працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до "кришування мережі" шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

Згідно з оновленими даними, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.

Також було опубліковано записи злочинної групи працівників ОГП.

Пізніше в Офісі генпрокурора підтвердили обшуки у генпрокурора Кравченка та його заступниці.

ВАКС обрав запобіжний захід посадовцю ОГП Кропиві.

7 вересня Івахненко відправили під варту із заставою у 20 млн грн.

Увечері 7 вересня Кравченко подав у відставку з посади генпрокурора.

Стрілянина між СБУ та ГУР в Києві

Заступника командира РДК Степана Каплунова кілька днів тому викрали біля власного будинку. У Російському добровольчому корпусі заявили, що досі не знають, де він перебуває.

Там додали, що уважно стежать за всім, що відбувається.

Водночас засновник і командир Російського добровольчого корпусу Денис Капустін у коментарі Суспільному сказав, що не схвалює рішення Фортуни винести інформацію в публічну площину.

2 вересня стало відомо про стрілянину в Києві. ЗМІ повідомляли, що йдеться про конфлікт між ГУР та СБУ, і що це якось пов'язано зі зникненням Каплунова.

В СБУ заявили, що спільно з ГУР запобігли теракту, який ФСБ РФ готувала проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху, який прибув в Україну.

У Службі безпеки заявили, що на оперативників СБУ вчинили збройний напад під час слідчих дій у справі про теракт ФСБ.

Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував стрілянину між окремими підрозділами СБУ та ГУР, яка сталася 2 вересня в Києві.

Двом військовим повідомили про підозру.

4 вересня військовослужбовцю ГУР МО Сергію Іванову обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Співробітника СБУ Верхолу також також звільнили під особисту поруку керівника департаменту контррозвідки СБУ.

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