Зеленський вчора зустрічався з керівниками СБУ, ГУР та ОП, а потім із очільниками НАБУ, САП та Кравченком
Президент Володимир Зеленський 7 вересня зустрічався із керівниками СБУ, ГУР, Офісу Президента, НАБУ, САП та генпрокурором Кравченком.
Про це він розповів журналістам, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Вчора я присвятив день саме кадровим питанням. Я зустрічався з Покладом, є відповідні рішення, з Іващенком та Будановим. Думаю, всі розуміють деталі та чому я з ними зустрічався.
Я зустрічався з керівниками НАБУ та САП, з генпрокурором України. Також, впевнений, ви розумієте, про що говорили", - зазначив президент.
За словами Зеленського, у нього була достатньо довга зустріч з генпрокурором Кравченком.
"Він написав відповідну заяву, подання буде направлено до Верховної Ради", - сказав глава держави.
Операція "Карфаген"
- Нагадаємо, раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що НАБУ та САП нібито проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та в голови Одеської ОВА Олега Кіпера.
- 4 вересня НАБУ та САП заявили про ймовірне "кришування" в Офісі генерального прокурора (ОГП) над мережею так званих кол-центрів, які виманюють гроші.
- За даними ЗМІ, НАБУ і САП затримано заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.
- До нинішньої посади в ОГП Кропива працював заступником Голови Одеської обласної державної адміністрації разом у команді Олега Кіпера.
- На цьому тлі НАБУ анонсувало нову операцію під назвою "Карфаген".
- Офіс генеральної прокуратури заявив, що відсторонить працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до "кришування мережі" шахрайських кол-центрів та легалізації майна.
- Згідно з оновленими даними, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.
- Також було опубліковано записи злочинної групи працівників ОГП.
- Пізніше в Офісі генпрокурора підтвердили обшуки у генпрокурора Кравченка та його заступниці.
- ВАКС обрав запобіжний захід посадовцю ОГП Кропиві.
- 7 вересня Івахненко відправили під варту із заставою у 20 млн грн.
- Увечері 7 вересня Кравченко подав у відставку з посади генпрокурора.
Стрілянина між СБУ та ГУР в Києві
- Заступника командира РДК Степана Каплунова кілька днів тому викрали біля власного будинку. У Російському добровольчому корпусі заявили, що досі не знають, де він перебуває.
- Там додали, що уважно стежать за всім, що відбувається.
- Водночас засновник і командир Російського добровольчого корпусу Денис Капустін у коментарі Суспільному сказав, що не схвалює рішення Фортуни винести інформацію в публічну площину.
- 2 вересня стало відомо про стрілянину в Києві.
ЗМІ повідомляли, що йдеться про конфлікт між ГУР та СБУ, і що це якось пов'язано зі зникненням Каплунова.
- В СБУ заявили, що спільно з ГУР запобігли теракту, який ФСБ РФ готувала проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху, який прибув в Україну.
- У Службі безпеки заявили, що на оперативників СБУ вчинили збройний напад під час слідчих дій у справі про теракт ФСБ.
- Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував стрілянину між окремими підрозділами СБУ та ГУР, яка сталася 2 вересня в Києві.
- Двом військовим повідомили про підозру.
- 4 вересня військовослужбовцю ГУР МО Сергію Іванову обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
- Співробітника СБУ Верхолу також також звільнили під особисту поруку керівника департаменту контррозвідки СБУ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль