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Новини Конфлікт між ГУР та СБУ
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Працівнику СБУ Верхолі обирають запобіжний захід у справі про стрілянину з ГУР в Києві

Стрілянина між ГУР та СБУ: Верхолі обирають запобіжний захід

Співробітнику СБУ Назару Верхолі обирають запобіжний захід у справі про стрілянину між представниками ГУР та Служби безпеки.

Про це пише Суспільне, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Засідання відбувається у Печерському райсуді у закритому режимі.

Його підозрюють у перевищенні службових повноважень.

Дивіться: Буданов, Поклад і стрілянина в Києві: що ділять ГУР і СБУ? / Без цензури. ВIДЕО

Стрілянина між СБУ та ГУР в Києві

  • Заступника командира РДК Степана Каплунова кілька днів тому викрали біля власного будинку. У Російському добровольчому корпусі заявили, що досі не знають, де він перебуває.
  • Там додали, що уважно стежать за всім, що відбувається.
  • Водночас засновник і командир Російського добровольчого корпусу Денис Капустін у коментарі Суспільному сказав, що не схвалює рішення Фортуни винести інформацію в публічну площину.
  • 2 вересня стало відомо про стрілянину в Києві.

    ЗМІ повідомляли, що йдеться про конфлікт між ГУР та СБУ, і що це якось пов'язано зі зникненням Каплунова.

  • В СБУ заявили, що спільно з ГУР запобігли теракту, який ФСБ РФ готувала проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху, який прибув в Україну.
  • У Службі безпеки заявили, що на оперативників СБУ вчинили збройний напад під час слідчих дій у справі про теракт ФСБ.
  • Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував стрілянину між окремими підрозділами СБУ та ГУР, яка сталася 2 вересня в Києві.
  • Двом військовим повідомили про підозру.
  • 4 вересня військовослужбовцю ГУР МО Сергію Іванову обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Читайте: Будуть звільнені заступники керівників ГУР та СБУ, які повинні відповідати за конфлікт, - Зеленський

Автор: 

Київ (16959) СБУ (12889) запобіжний захід (725)
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