Військовому ГУР Іванову обрали запобіжний захід - особиста порука. ФОТОрепортаж
Військовослужбовцю ГУР МО Сергію Іванову обрали запобіжний захід у справі про стрілянину між співробітниками Головного управління розвідки та СБУ, яка трапилася у Києві 1 вересня.
Про це пише Суспільне, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Іванова підозрюють у посяганні на життя правоохоронця.
Водночас прокурори попросили, щоб завдання відбувалося у закритому режимі. Суддя задовольнив це клопотання.
За даними журналістсів, під будівлею Печерського райсуду зібралися кілька десятків чоловіків у балаклавах.
Радіо Свобода повідомляє, що суд обрав Іванову у справі про стрілянину із СБУ запобіжний захід - особиста порука.
Прокурор просив тримання під вартою. Поручителем стане Заур Малакшенідзе - командир військової частини, до якої відноситься підозрюваний.
Стрілянина між СБУ та ГУР в Києві
- Заступника командира РДК Степана Каплунова кілька днів тому викрали біля власного будинку. У Російському добровольчому корпусі заявили, що досі не знають, де він перебуває.
- Там додали, що уважно стежать за всім, що відбувається.
- Водночас засновник і командир Російського добровольчого корпусу Денис Капустін у коментарі Суспільному сказав, що не схвалює рішення Фортуни винести інформацію в публічну площину.
- 2 вересня стало відомо про стрілянину в Києві.
ЗМІ повідомляли, що йдеться про конфлікт між ГУР та СБУ, і що це якось пов'язано зі зникненням Каплунова.
- В СБУ заявили, що спільно з ГУР запобігли теракту, який ФСБ РФ готувала проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху, який прибув в Україну.
- У Службі безпеки заявили, що на оперативників СБУ вчинили збройний напад під час слідчих дій у справі про теракт ФСБ.
- Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував стрілянину між окремими підрозділами СБУ та ГУР, яка сталася 2 вересня в Києві.
- Двом військовим повідомили про підозру.
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