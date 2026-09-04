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Новини Конфлікт між ГУР та СБУ
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Військовому ГУР Іванову обрали запобіжний захід - особиста порука. ФОТОрепортаж

Конфлікт ГУР та СБУ: Іванову обирають запобіжний захід

Військовослужбовцю ГУР МО Сергію Іванову обрали запобіжний захід у справі про стрілянину між співробітниками Головного управління розвідки та СБУ, яка трапилася у Києві 1 вересня.

Про це пише Суспільне, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Іванова підозрюють у посяганні на життя правоохоронця.

Водночас прокурори попросили, щоб завдання відбувалося у закритому режимі. Суддя задовольнив це клопотання.

За даними журналістсів, під будівлею Печерського райсуду зібралися кілька десятків чоловіків у балаклавах.

Радіо Свобода повідомляє, що суд обрав Іванову у справі про стрілянину із СБУ запобіжний захід - особиста порука.

Прокурор просив тримання під вартою. Поручителем стане Заур Малакшенідзе - командир військової частини, до якої відноситься підозрюваний.

Конфлікт ГУР та СБУ: Іванову обирають запобіжний захід
Конфлікт ГУР та СБУ: Іванову обирають запобіжний захід
Конфлікт ГУР та СБУ: Іванову обирають запобіжний захід
Конфлікт ГУР та СБУ: Іванову обирають запобіжний захід
Конфлікт ГУР та СБУ: Іванову обирають запобіжний захід

Дивіться: Каплунов заявив, що СБУ намагалася через нього дискредитувати "Спецпідрозділ Тимура" ГУР та Буданова. ВIДЕО

Стрілянина між СБУ та ГУР в Києві

  • Заступника командира РДК Степана Каплунова кілька днів тому викрали біля власного будинку. У Російському добровольчому корпусі заявили, що досі не знають, де він перебуває.
  • Там додали, що уважно стежать за всім, що відбувається.
  • Водночас засновник і командир Російського добровольчого корпусу Денис Капустін у коментарі Суспільному сказав, що не схвалює рішення Фортуни винести інформацію в публічну площину.
  • 2 вересня стало відомо про стрілянину в Києві.

    ЗМІ повідомляли, що йдеться про конфлікт між ГУР та СБУ, і що це якось пов'язано зі зникненням Каплунова.

  • В СБУ заявили, що спільно з ГУР запобігли теракту, який ФСБ РФ готувала проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху, який прибув в Україну.
  • У Службі безпеки заявили, що на оперативників СБУ вчинили збройний напад під час слідчих дій у справі про теракт ФСБ.
  • Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував стрілянину між окремими підрозділами СБУ та ГУР, яка сталася 2 вересня в Києві.
  • Двом військовим повідомили про підозру.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Спецпідрозділ Тимура" ГУР заявив, що СБУ "викрала серед білого дня" їхнього військового та почала стрілянину по неозброєних. ВIДЕО (оновлено)

Автор: 

Київ (16959) запобіжний захід (725) ГУР (939)
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Топ коментарі
+17
Тобто сбушники постріляли грушників але судять грушника. Обороноздатність країни потужно збільшується шаленими темпами.
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04.09.2026 14:14 Відповісти
+14
Зверніть увагу на хлопця з орденами - хтось з прокурорів чи СБУшників може таким похвалитися ?
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04.09.2026 14:15 Відповісти
+12
Обвинувачення безпідставні, жоден працівник СБУ не постраждав, а от військовослужбовці ГУР були поранені на місці проведення СБУ незрозумілих і незаконних процесуальних дій! СБУ потрібно розформувати, це озброєна банда проросійських агентів!
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04.09.2026 14:20 Відповісти

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