Военному ГУР Иванову избрали меру пресечения - личное поручительство. ФОТОрепортаж

Военнослужащему ГУР Минобороны Сергею Иванову избрали меру пресечения по делу о перестрелке между сотрудниками Главного управления разведки и СБУ, произошедшей в Киеве 1 сентября.

Об этом пишет "Суспільне", сообщает "Цензор.НЕТ".

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Иванова подозревают в покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

При этом прокуроры попросили, чтобы заседание проходило в закрытом режиме. Судья удовлетворил это ходатайство.

По данным журналистов, у здания Печерского райсуда собрались несколько десятков мужчин в балаклавах.

Радио Свобода сообщает, что суд избрал Иванову по делу о стрельбе из СБУ меру пресечения - личное поручительство.

Прокурор просил содержания под стражей. Поручителем станет Заур Малакшенидзе – командир воинской части, к которой относится подозреваемый.











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Перестрелка между СБУ и ГУР в Киеве

Заместителя командира РДК Степана Каплунова несколько дней назад похитили возле его собственного дома. В Российском добровольческом корпусе заявили, что до сих пор не знают, где он находится.

Там добавили, что внимательно следят за всем, что происходит.

В то же время основатель и командир Российского добровольческого корпуса Денис Капустин в комментарии "Суспільному" сказал, что не одобряет решение "Фортуны" обнародовать эту информацию.

2 сентября стало известно о перестрелке в Киеве. СМИ сообщали, что речь идет о конфликте между ГУР и СБУ, и что это как-то связано с исчезновением Каплунова.

В СБУ заявили, что совместно с ГУР предотвратили теракт, который ФСБ РФ готовила против одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения, прибывшего в Украину.

В Службе безопасности заявили, что на оперативников СБУ совершили вооруженное нападение во время следственных действий по делу о теракте ФСБ.

Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал перестрелку между отдельными подразделениями СБУ и ГУР, которая произошла 2 сентября в Киеве.

Двум военным сообщили о подозрении.

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