Военному ГУР Иванову избрали меру пресечения - личное поручительство. ФОТОрепортаж
Военнослужащему ГУР Минобороны Сергею Иванову избрали меру пресечения по делу о перестрелке между сотрудниками Главного управления разведки и СБУ, произошедшей в Киеве 1 сентября.
Об этом пишет "Суспільне", сообщает "Цензор.НЕТ".
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Иванова подозревают в покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
При этом прокуроры попросили, чтобы заседание проходило в закрытом режиме. Судья удовлетворил это ходатайство.
По данным журналистов, у здания Печерского райсуда собрались несколько десятков мужчин в балаклавах.
Радио Свобода сообщает, что суд избрал Иванову по делу о стрельбе из СБУ меру пресечения - личное поручительство.
Прокурор просил содержания под стражей. Поручителем станет Заур Малакшенидзе – командир воинской части, к которой относится подозреваемый.
Перестрелка между СБУ и ГУР в Киеве
- Заместителя командира РДК Степана Каплунова несколько дней назад похитили возле его собственного дома. В Российском добровольческом корпусе заявили, что до сих пор не знают, где он находится.
- Там добавили, что внимательно следят за всем, что происходит.
- В то же время основатель и командир Российского добровольческого корпуса Денис Капустин в комментарии "Суспільному" сказал, что не одобряет решение "Фортуны" обнародовать эту информацию.
- 2 сентября стало известно о перестрелке в Киеве.
СМИ сообщали, что речь идет о конфликте между ГУР и СБУ, и что это как-то связано с исчезновением Каплунова.
- В СБУ заявили, что совместно с ГУР предотвратили теракт, который ФСБ РФ готовила против одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения, прибывшего в Украину.
- В Службе безопасности заявили, что на оперативников СБУ совершили вооруженное нападение во время следственных действий по делу о теракте ФСБ.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал перестрелку между отдельными подразделениями СБУ и ГУР, которая произошла 2 сентября в Киеве.
- Двум военным сообщили о подозрении.
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