Сотруднику СБУ Верхоле избирают меру пресечения по делу о перестрелке с ГУР в Киеве
Сотруднику СБУ Назару Верхоле избирают меру пресечения по делу о перестрелке между представителями ГУР и Службы безопасности.
Об этом пишет "Суспільне", сообщает "Цензор.НЕТ".
Подробности
Заседание проходит в Печерском райсуде в закрытом режиме.
Его подозревают в превышении служебных полномочий.
Перестрелка между СБУ и ГУР в Киеве
- Заместителя командира РДК Степана Каплунова несколько дней назад похитили возле его дома. В Российском добровольческом корпусе заявили, что до сих пор не знают, где он находится.
- Там добавили, что внимательно следят за всем, что происходит.
- В то же время основатель и командир Российского добровольческого корпуса Денис Капустин в комментарии "Суспільному" сказал, что не одобряет решение "Фортуны" обнародовать информацию.
- 2 сентября стало известно о перестрелке в Киеве.
СМИ сообщали, что речь идет о конфликте между ГУР и СБУ, и что это как-то связано с исчезновением Каплунова.
- В СБУ заявили, что совместно с ГУР предотвратили теракт, который ФСБ РФ готовила против одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения, прибывшего в Украину.
- В Службе безопасности заявили, что на оперативников СБУ совершили вооруженное нападение во время следственных действий по делу о теракте ФСБ.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал перестрелку между отдельными подразделениями СБУ и ГУР, которая произошла 2 сентября в Киеве.
- Двум военным сообщили о подозрении.
- 4 сентября военнослужащему ГУР Минобороны Сергею Иванову избрана мера пресечения в виде личного обязательства.
Топ комментарии
+10 Юрій #623587
показать весь комментарий04.09.2026 15:59 Ответить Ссылка
+9 Igor Liashenko #598365
показать весь комментарий04.09.2026 15:58 Ответить Ссылка
+6 Igor Liashenko #598365
показать весь комментарий04.09.2026 16:01 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль