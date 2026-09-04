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Новости Конфликт между ГУР и СБУ
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Сотруднику СБУ Верхоле избирают меру пресечения по делу о перестрелке с ГУР в Киеве

Перестрелка между ГУР и СБУ: Верхоли выбирают меру пресечения

Сотруднику СБУ Назару Верхоле избирают меру пресечения по делу о перестрелке между представителями ГУР и Службы безопасности.

Об этом пишет "Суспільне", сообщает "Цензор.НЕТ".

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Подробности

Заседание проходит в Печерском райсуде в закрытом режиме.

Его подозревают в превышении служебных полномочий.

Смотрите: Буданов, Поклад и стрельба в Киеве: что разделяет ГУР и СБУ? / Без цензуры. ВИДЕО

Перестрелка между СБУ и ГУР в Киеве

  • Заместителя командира РДК Степана Каплунова несколько дней назад похитили возле его дома. В Российском добровольческом корпусе заявили, что до сих пор не знают, где он находится.
  • Там добавили, что внимательно следят за всем, что происходит.
  • В то же время основатель и командир Российского добровольческого корпуса Денис Капустин в комментарии "Суспільному" сказал, что не одобряет решение "Фортуны" обнародовать информацию.
  • 2 сентября стало известно о перестрелке в Киеве.

    СМИ сообщали, что речь идет о конфликте между ГУР и СБУ, и что это как-то связано с исчезновением Каплунова.

  • В СБУ заявили, что совместно с ГУР предотвратили теракт, который ФСБ РФ готовила против одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения, прибывшего в Украину.
  • В Службе безопасности заявили, что на оперативников СБУ совершили вооруженное нападение во время следственных действий по делу о теракте ФСБ.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал перестрелку между отдельными подразделениями СБУ и ГУР, которая произошла 2 сентября в Киеве.
  • Двум военным сообщили о подозрении.
  • 4 сентября военнослужащему ГУР Минобороны Сергею Иванову избрана мера пресечения в виде личного обязательства.

Читайте: Будут уволены заместители руководителей ГУР и СБУ, которые должны ответить за конфликт, — Зеленский

Автор: 

Киев (27370) СБУ (21437) мера пресечения (711)
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Топ комментарии
+10
покладу оберіть ,а це простий виконавець наказу поклада
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04.09.2026 15:59 Ответить
+9
Це тюрма і дискваліфікація, не було жодної причини відкривати вогонь.
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04.09.2026 15:58 Ответить
+6
А Поклада мають відсторонити на час розслідування, потім зняти з посади і віддати під суд
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04.09.2026 16:01 Ответить

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