Кравченко должен уйти в отставку, даже если лично не причастен к "Карфагену", - "слуга народа" Потураев

Отставка Руслана Кравченко с поста генерального прокурора является логичной, поскольку руководитель ведомства несет ответственность за то, что происходит в его структуре.

Об этом заявил народный депутат от партии "Слуга народа" Никита Потураев, говорится в материале Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Вообще эта отставка абсолютно правильна с политической точки зрения. Человек может быть совершенно невиновным и безгрешным, но если он возглавляет ведомство, в котором, как утверждает следствие, совершаются такие преступления, то должен нести политическую ответственность", — пояснил он.

По словам Потураева, должность генерального прокурора, как и во многих других странах, является политическим назначением и предполагает ответственность за работу всего ведомства.

"Очевидно, если ты не смог проконтролировать, что происходит в подчиненном тебе органе, и, соответственно, не навел там порядок, то даже если ты ко всему этому абсолютно не причастен, должен понести политическую ответственность. Хорошо, что у нас такие вещи уже начали входить в систему. Ведь раньше (причем не только при нашей каденции) бывало, что люди сидели на должностях, как говорится, до упора. Это уже плохая история.

Ведь существует уголовная ответственность, безусловно, но есть и политическая. Хотя они и не всегда совпадают. Но я прекрасно понимаю, что это решение об отставке было принято не без усилий президента. Как мы с вами могли прочитать, у них состоялась встреча. Очевидно, что президент напомнил генеральному прокурору о политической ответственности", — добавил он.

Полный материал Цензор.НЕТ об увольнении генерального прокурора Руслана Кравченко читайте здесь.

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Операция "Карфаген"

Напомним, ранее "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОГА Олега Кипера.

4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.

По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.

До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.

На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".

Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.

Согласно обновленным данным, НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовали миллионные состояния. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса генерального прокурора.

Также были опубликованы записи преступной группы сотрудников ОГП.

Позже в Офисе генпрокурора подтвердили обыски у генпрокурора Кравченко и его заместительницы.

ВАКС избрал меру пресечения в отношении должностного лица ОГП Кропивы.

7 сентября Ивахненко был помещен под стражу с залогом в 20 млн грн.

Вечером 7 сентября Кравченко подал в отставку с поста генерального прокурора.

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