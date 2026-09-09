Операція "Карфаген": у Черкасах звільнили двох прокурорів, які фігурували на записах НАБУ

З органів Черкаської обласної прокуратури звільнили Вікторію Дидич та Максима Штомпеля, які фігурували на записах НАБУ в рамках операції "Карфаген".

Про це місцевому виданню "18000" повідомили у пресслужбі обласної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

ЗМІ розповіли, що Дидич багато років працювала в одному з відділів Черкаської обласної прокуратури, а Максим Штомпель був заступником керівника обласної прокуратури з квітня цього року.

Офіс Генпрокурора вже підписав наказ про їх звільнення.

Вікторія Дидич

Дидич обіймала посаду начальниці першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Черкаської області.

Вікторія Дидич

Суспільне раніше повідомляло, що Дидич - сестра Сергія Кропиви, якого підозрюють в організації схеми.

Її чоловік Олександр Дидич також фігурує у справі. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Альтернативою суд визначив внесення 15 мільйонів гривень застави.

Максим Штомпель

Він працював начальником Черкаського відділу окружної прокуратури. З 2026 року обійняв на посаду заступника керівника Черкаської обласної прокуратури.

Максим Штомпель

Читайте: Шансів, що наступного Генпрокурора ми отримаємо за конкурсом зараз, на жаль, немає, - Шабунін

Операція "Карфаген"

Нагадаємо, раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що НАБУ та САП нібито проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та в голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

4 вересня НАБУ та САП заявили про ймовірне "кришування" в Офісі генерального прокурора (ОГП) над мережею так званих кол-центрів, які виманюють гроші.

За даними ЗМІ, НАБУ і САП затримано заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.

До нинішньої посади в ОГП Кропива працював заступником Голови Одеської обласної державної адміністрації разом у команді Олега Кіпера.

На цьому тлі НАБУ анонсувало нову операцію під назвою "Карфаген".

Офіс генеральної прокуратури заявив, що відсторонить працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до "кришування мережі" шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

Згідно з оновленими даними, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.

Також було опубліковано записи злочинної групи працівників ОГП.

Пізніше в Офісі генпрокурора підтвердили обшуки у генпрокурора Кравченка та його заступниці.

ВАКС обрав запобіжний захід посадовцю ОГП Кропиві.

7 вересня Івахненко відправили під варту із заставою у 20 млн грн.

Увечері 7 вересня Кравченко подав у відставку з посади генпрокурора.

Також читайте: Кравченко має піти у відставку, навіть якщо особисто не причетний до "Карфагену", - "слуга народу" Потураєв