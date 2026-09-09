Рекордний удар ССО за 3000 км, звільнення Вдовиченко з прокуратури та "арешт" Буданова в РФ: головні новини за 9 вересня. ВIДЕО
Сили спеціальних операцій ЗСУ встановили новий рекорд, уразивши стратегічні об'єкти за 3000 км у глибокому тилу РФ. Ворог тероризував обстрілами Київ, Суми та Миколаїв. Перша заступниця генпрокурора Марія Вдовиченко пішла з посади, а у справі екскомбата 47-ї ОМБр Олександра Ширшина викрито силовиків, які підкинули йому наркотики.
Цензор.НЕТ зібрав головні новини за 9 вересня.
Ураження заводів РФ за 3000 км
Дрони Сил спеціальних операцій уразили два гіганти газоконденсатної промисловості РФ – Новоуренгойський та Пуровський заводи, подолавши відстань до цілей у понад 3000 кілометрів. У ССО зазначили, що це найглибше ураження Росії за весь час війни.
Російські обстріли українських міст
Російські війська атакували Київ, Миколаїв та Суми. У столиці відомо про загибель жінки і 17 постраждалих.
Внаслідок ворожих атак у Сумах загинули три людини, є постраждалі. У Миколаєві загинули дві людини, ще 9 зазнали поранень.
Звільнення з прокуратури Вдовиченко та інших фігурантів операції "Карфаген"
З органів Черкаської обласної прокуратури звільнили Вікторію Дидич та Максима Штомпеля, Вони фігурували на записах НАБУ в рамках операції "Карфаген".
Також стало відомо про звільнення з органів прокуратури першої заступниці генерального прокурора Марії Вдовиченко, яка теж фігурує у розслідуванні антикорупційних органів.
Викриття експоліцейських, які підкинули наркотики Ширшину
Трьох експоліцейський, які наразі проходять службу в окремому штурмовому полку, викрили на тому, що вони підкинули наркотики та психотропи екскомандиру батальйону 47-ї ОМБр "Магура" Олександру Ширшину.
"Арешт" Буданова у РФ
Колишнього очільника ГУР МО, а нині керівника Офісу Президента "заочно арештували" у Росії. Коментуючи таке рішення країни-агресора, Буданов сказав, що для нього воно не має жодного значення.
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