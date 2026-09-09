Рекордний удар ССО за 3000 км, звільнення Вдовиченко з прокуратури та "арешт" Буданова в РФ: головні новини за 9 вересня. ВIДЕО

Сили спеціальних операцій ЗСУ встановили новий рекорд, уразивши стратегічні об'єкти за 3000 км у глибокому тилу РФ. Ворог тероризував обстрілами Київ, Суми та Миколаїв. Перша заступниця генпрокурора Марія Вдовиченко пішла з посади, а у справі екскомбата 47-ї ОМБр Олександра Ширшина викрито силовиків, які підкинули йому наркотики.

Цензор.НЕТ зібрав головні новини за 9 вересня.

Ураження заводів РФ за 3000 км

Дрони Сил спеціальних операцій уразили два гіганти газоконденсатної промисловості РФ – Новоуренгойський та Пуровський заводи, подолавши відстань до цілей у понад 3000 кілометрів. У ССО зазначили, що це найглибше ураження Росії за весь час війни.

Російські обстріли українських міст

Російські війська атакували Київ, Миколаїв та Суми. У столиці відомо про загибель жінки і 17 постраждалих.

Внаслідок ворожих атак у Сумах загинули три людини, є постраждалі. У Миколаєві загинули дві людини, ще 9 зазнали поранень.

Звільнення з прокуратури Вдовиченко та інших фігурантів операції "Карфаген"

З органів Черкаської обласної прокуратури звільнили Вікторію Дидич та Максима Штомпеля, Вони фігурували на записах НАБУ в рамках операції "Карфаген".

Також стало відомо про звільнення з органів прокуратури першої заступниці генерального прокурора Марії Вдовиченко, яка теж фігурує у розслідуванні антикорупційних органів.

Викриття експоліцейських, які підкинули наркотики Ширшину

Трьох експоліцейський, які наразі проходять службу в окремому штурмовому полку, викрили на тому, що вони підкинули наркотики та психотропи екскомандиру батальйону 47-ї ОМБр "Магура" Олександру Ширшину.

"Арешт" Буданова у РФ

Колишнього очільника ГУР МО, а нині керівника Офісу Президента "заочно арештували" у Росії. Коментуючи таке рішення країни-агресора, Буданов сказав, що для нього воно не має жодного значення.

Інші новини

Євросоюз не зміг домовитися про продовження персональних санкцій проти РФ за порушення територіальної цілісності України на один рік через позицію Словаччини.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц скасував заплановану телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом після того, як той привітав "Альтернативу для Німеччини" з перемогою на виборах у землі Саксонія-Ангальт.

Президент Володимир Зеленський разом із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере зустрілися з керівниками оборонних компаній Європи та узгодили кроки для запуску антибалістичної програми FREYJA.

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