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Рекордний удар ССО за 3000 км, звільнення Вдовиченко з прокуратури та "арешт" Буданова в РФ: головні новини за 9 вересня. ВIДЕО

Сили спеціальних операцій ЗСУ встановили новий рекорд, уразивши стратегічні об'єкти за 3000 км у глибокому тилу РФ. Ворог тероризував обстрілами Київ, Суми та Миколаїв. Перша заступниця генпрокурора Марія Вдовиченко пішла з посади, а у справі екскомбата 47-ї ОМБр Олександра Ширшина викрито силовиків, які підкинули йому наркотики.

Цензор.НЕТ зібрав головні новини за 9 вересня.

Ураження заводів РФ за 3000 км

Дрони Сил спеціальних операцій уразили два гіганти газоконденсатної промисловості РФ – Новоуренгойський та Пуровський заводи, подолавши відстань до цілей у понад 3000 кілометрів. У ССО зазначили, що це найглибше ураження Росії за весь час війни.

Російські обстріли українських міст 

Російські війська атакували Київ, Миколаїв та Суми. У столиці відомо про загибель жінки і 17 постраждалих.

Внаслідок ворожих атак у Сумах загинули три людини, є постраждалі. У Миколаєві загинули дві людини, ще 9 зазнали поранень.

Звільнення з прокуратури Вдовиченко та інших фігурантів операції "Карфаген"

З органів Черкаської обласної прокуратури звільнили Вікторію Дидич та Максима Штомпеля, Вони фігурували на записах НАБУ в рамках операції "Карфаген".

Також стало відомо про звільнення з органів прокуратури першої заступниці генерального прокурора Марії Вдовиченко, яка теж фігурує у розслідуванні антикорупційних органів.

Викриття експоліцейських, які підкинули наркотики Ширшину 

Трьох експоліцейський, які наразі проходять службу в окремому штурмовому полку, викрили на тому, що вони підкинули наркотики та психотропи екскомандиру батальйону 47-ї ОМБр "Магура" Олександру Ширшину.

"Арешт" Буданова у РФ 

Колишнього очільника ГУР МО, а нині керівника Офісу Президента "заочно арештували" у Росії. Коментуючи таке рішення країни-агресора, Буданов сказав, що для нього воно не має жодного значення.

Інші новини

  • Євросоюз не зміг домовитися про продовження персональних санкцій проти РФ за порушення територіальної цілісності України на один рік через позицію Словаччини.
  • Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц скасував заплановану телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом після того, як той привітав "Альтернативу для Німеччини" з перемогою на виборах у землі Саксонія-Ангальт.
  • Президент Володимир Зеленський разом із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере зустрілися з керівниками оборонних компаній Європи та узгодили кроки для запуску антибалістичної програми FREYJA.

Читайте також: Лідерка "АдН" Вайдель та Мерц влаштували гостру суперечку у Бундестазі через Росію та підтримку України

Автор: 

Буданов Кирило (687) Зеленський Володимир (26944) Словаччина (1046) ССО Сили спеціальних операцій (751) Офіс Генпрокурора (3775) Мерц Фрідріх (492) Ширшин Олександр (39) Вдовиченко Марія (3)
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