Лідерка "АдН" Вайдель та Мерц влаштували гостру суперечку у Бундестазі через Росію та підтримку України

Лідерка ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) Аліса Вайдель під час чергового засідання Бундестагу влаштувала публічну запеклу суперечку з німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом, яка стосувалася України та Росії.

Про це пишуть німецькі видання Tagesschau та Deutsche Welle, передає Цензор.НЕТ.

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Критика Вайдель на адресу уряду

У своїй промові Вайдель різко розкритикувала федеральний уряд і особисто Мерца. Зокрема, вона звинуватила його та міністрів у "воєнній пропаганді" й загостренні конфронтації з Росією.

Лідерка AfD закликала Мерца "нарешті виступити за мирні переговори".

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Також Вайдель критикувала енергетичну політику Берліна, заявивши, що німецькі газосховища заповнені недостатньо, і уряд, за її словами, "рухається до суттєвої кризи газопостачання" взимку 2026/2027 року.

Вона також стверджувала, що Німеччині нібито знову "потрібен дешевий газ із Росії" та власні атомні електростанції, і вимагала скасувати державні субсидії на захист клімату.

Відповідь Мерца

У відповідь Мерц звинуватив AfD у тому, що ця політична сила завдає шкоди інтересам Німеччини через свою близькість до Росії.

"Ви — деструктивна сила. Єдине, що справді загрожує Росії та Путіну, — це притягальна сила демократії. І все ж ви, вочевидь, досі стоїте на боці Росії. Ви є частиною тієї проблеми, з якою ми стикаємося в Німеччині, — і ми протидіятимемо їй усіма доступними нам засобами", — наголосив канцлер.

Мерц також звинуватив Вайдель у "гротескному перевертанні ролей агресора та жертви".

"Ми підтримуємо Україну і продовжуватимемо її підтримувати, оскільки вона також захищає нашу свободу", — сказав Мерц, додавши, що "Україна перебувала на шляху до європейської демократичної родини".

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Реакція президентки Бундестагу

Протягом усього виступу Мерца його раз у раз переривали вигуки депутатів від "АдН".

Президентці Бундестагу Юлії Клекнер довелося засудити їхню поведінку й погрожувати депутатам виведенням із зали пленарних засідань: "Ми тут не на футбольному полі".

Що передувало

Нагадаємо, 6 вересня "Альтернатива для Німеччини" набрала 43,8% голосів і здобула 39 із 83 мандатів у місцевому парламенті. Християнсько-демократичний союз отримав 17,2% та 15 мандатів.

До ландтагу також пройшли СДПН, "Союз 90/Зелені", Ліва партія та "Союз Сари Вагенкнехт".

Кандидатом АдН на посаду прем’єр-міністра землі є 35-річний Ульріх Зігмунд.

За даними ЗМІ, AfD у Німеччині підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

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