Лідерка "АдН" Вайдель та Мерц влаштували гостру суперечку у Бундестазі через Росію та підтримку України
Лідерка ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) Аліса Вайдель під час чергового засідання Бундестагу влаштувала публічну запеклу суперечку з німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом, яка стосувалася України та Росії.
Про це пишуть німецькі видання Tagesschau та Deutsche Welle, передає Цензор.НЕТ.
Критика Вайдель на адресу уряду
У своїй промові Вайдель різко розкритикувала федеральний уряд і особисто Мерца. Зокрема, вона звинуватила його та міністрів у "воєнній пропаганді" й загостренні конфронтації з Росією.
Лідерка AfD закликала Мерца "нарешті виступити за мирні переговори".
Також Вайдель критикувала енергетичну політику Берліна, заявивши, що німецькі газосховища заповнені недостатньо, і уряд, за її словами, "рухається до суттєвої кризи газопостачання" взимку 2026/2027 року.
Вона також стверджувала, що Німеччині нібито знову "потрібен дешевий газ із Росії" та власні атомні електростанції, і вимагала скасувати державні субсидії на захист клімату.
Відповідь Мерца
У відповідь Мерц звинуватив AfD у тому, що ця політична сила завдає шкоди інтересам Німеччини через свою близькість до Росії.
"Ви — деструктивна сила. Єдине, що справді загрожує Росії та Путіну, — це притягальна сила демократії. І все ж ви, вочевидь, досі стоїте на боці Росії. Ви є частиною тієї проблеми, з якою ми стикаємося в Німеччині, — і ми протидіятимемо їй усіма доступними нам засобами", — наголосив канцлер.
Мерц також звинуватив Вайдель у "гротескному перевертанні ролей агресора та жертви".
"Ми підтримуємо Україну і продовжуватимемо її підтримувати, оскільки вона також захищає нашу свободу", — сказав Мерц, додавши, що "Україна перебувала на шляху до європейської демократичної родини".
Реакція президентки Бундестагу
Протягом усього виступу Мерца його раз у раз переривали вигуки депутатів від "АдН".
Президентці Бундестагу Юлії Клекнер довелося засудити їхню поведінку й погрожувати депутатам виведенням із зали пленарних засідань: "Ми тут не на футбольному полі".
Що передувало
- Нагадаємо, 6 вересня "Альтернатива для Німеччини" набрала 43,8% голосів і здобула 39 із 83 мандатів у місцевому парламенті. Християнсько-демократичний союз отримав 17,2% та 15 мандатів.
- До ландтагу також пройшли СДПН, "Союз 90/Зелені", Ліва партія та "Союз Сари Вагенкнехт".
- Кандидатом АдН на посаду прем’єр-міністра землі є 35-річний Ульріх Зігмунд.
- За даними ЗМІ, AfD у Німеччині підозрюють у шпигунстві на користь Росії.
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живе зі співмешканкою,але виступає проти одностатевого шлюбу
всиновили зі співмешканкою дитину, але проти всиновлення ЛГБТ спільнотою
рве дупу за Німетчину, але мешкає в Швейцаріі
все що потрібно знати за ультраправу лідерку
як наш "югавасток" , відхаркуємо кровю