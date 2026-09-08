Німеччина негайно передасть Україні ракети-перехоплювачі PAC-2 до Patriot, - Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін терміново передасть Україні ракети-перехоплювачі PAC-2 для систем протиповітряної оборони Patriot із національних запасів Бундесверу.

Про це Пісторіус сказав під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" 8 вересня, цитує "Суспільне", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Допомога з ракетами

За його словами, ракети мають надійти Україні до початку зимового сезону, на тлі очікуваних російських атак на енергетичну інфраструктуру.

"Я вирішив, паралельно із самітом НАТО, надати Україні терміново необхідні ракети-перехоплювачі PAC-2 із запасів Бундесверу", — заявив Пісторіус.

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Пісторіус заявив, що Німеччина також збільшить постачання ракет класу "повітря-повітря" та продовжить постачати Україні безпілотники та далекобійні боєприпаси.

Заклик до країн

Посадовець також закликав інших учасників "Рамштайну" перевірити власні запаси та розглянути можливість аналогічних поставок Україні.

"Я усвідомлюю, що нелегко знайти баланс між власними потребами у сфері безпеки та терміново необхідною підтримкою України. Але, будь ласка, якщо ви вагаєтеся, приймайте рішення на користь України", — додав Пісторіус.

Він також повідомив, що Україна має намір замовити кілька тисяч додаткових керованих ракет IRIS-T, що фінансуватимуться за рахунок кредиту ЄС для України.

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