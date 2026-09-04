Трамп поширив статтю The Washington Post про те, як він може допомогти Україні виробляти ракети до Patriot
Президент США Дональд Трамп поширив матеріал американського ЗМІ з варіантами, як Україна могла б налагодити власне виробництво ракет-перехоплювачів до систем ППО Patriot.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, у своїй соцмережі Truth Social Трамп опублікував допис із посиланням на матеріал видання The Washington Post.
Чому ліцензування досі не відбулося
У статті WP йдеться, що за два місяці після обіцянки Трампа надати Україні ліцензію на виробництво власних ракет-перехоплювачів Patriot, реального прогресу не сталося — через побоювання США, що передові технології системи можуть потрапити до Росії. Видання зазначає, що Україна, яка "стикається з поширеною корупцією та є активною ціллю російської розвідки", становить ризик витоку даних про найсучаснішу технологію ракет.
Запропоновані варіанти
Одним із варіантів рішення автор називає виробництво в Україні спрощеної ракети PAC-3 ACE, яку компанія Lockheed Martin представила в липні — вона забезпечує близько 70% точності більш досконалої PAC-3 MSE, коштуючи при цьому менш ніж половину її ціни. Цю технологію вже передають європейським партнерам.
Іншим варіантом у статті називають спільне виробництво в Україні старішої моделі PAC-2 GEM-T — цього року компанія Raytheon отримала контракт на $3,7 млрд на виготовлення таких перехоплювачів для України на новому підприємстві в Німеччині. Автор пропонує зобов'язати Україну передавати частину вироблених ракет країнам НАТО для поповнення їхніх власних запасів після забезпечення власних потреб.
Пропозиція щодо Південної Кореї
Для покриття нинішнього дефіциту автор пропонує домогтися від Південної Кореї передачі Україні наявних запасів перехоплювача M-SAM II, відомого як "корейський Patriot". У статті зазначається, що Трамп уже висловлював незадоволення Південною Кореєю через її відмову допомогти в Ормузькій протоці, і передача перехоплювачів Києву могла б стати для Сеула способом залагодити ці відносини та водночас зменшити тиск на США щодо власних поставок ракет Україні.
- Нагадаємо, 3 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати мають практично необмежені запаси боєприпасів середнього та високого класу та звинуватив адміністрацію попередника Джо Байдена у безкоштовній допомозі Україні та НАТО. Він вимагатиме повернення грошей.
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