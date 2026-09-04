Трамп распространил статью The Washington Post о том, как он может помочь Украине производить ракеты для Patriot

Президент США Дональд Трамп распространил материал американского СМИ с вариантами того, как Украина могла бы наладить собственное производство ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Так, в своей социальной сети Truth Social Трамп опубликовал пост со ссылкой на материал издания The Washington Post.

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Почему лицензирование до сих пор не состоялось

В статье WP говорится, что за два месяца после обещания Трампа предоставить Украине лицензию на производство собственных ракет-перехватчиков Patriot реального прогресса не произошло - из-за опасений США, что передовые технологии системы могут попасть в Россию. Издание отмечает, что Украина, которая "сталкивается с широко распространенной коррупцией и является активной целью российской разведки", представляет риск утечки данных о новейшей ракетной технологии.

Предлагаемые варианты

Одним из вариантов решения автор называет производство в Украине упрощённой ракеты PAC-3 ACE, которую компания Lockheed Martin представила в июле — она обеспечивает около 70% точности более совершенной PAC-3 MSE, при этом стоить менее половины её цены. Эту технологию уже передают европейским партнёрам.

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Другим вариантом в статье называют совместное производство в Украине более старой модели PAC-2 GEM-T - в этом году компания Raytheon получила контракт на $3,7 млрд на изготовление таких перехватчиков для Украины на новом предприятии в Германии. Автор предлагает обязать Украину передавать часть произведенных ракет странам НАТО для пополнения их собственных запасов после обеспечения собственных потребностей.

Предложение в отношении Южной Кореи

Для покрытия нынешнего дефицита автор предлагает добиться от Южной Кореи передачи Украине имеющихся запасов перехватчика M-SAM II, известного как "корейский Patriot". В статье отмечается, что Трамп уже выражал недовольство Южной Кореей из-за ее отказа помочь в Ормузском проливе, и передача перехватчиков Киеву могла бы стать для Сеула способом наладить эти отношения и одновременно уменьшить давление на США в отношении собственных поставок ракет Украине.

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