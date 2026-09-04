Испания увеличит поставки ракет Patriot в Украину

Испания продолжит поставлять Украине ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot, чтобы помочь защитить украинское небо от российских баллистических атак.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Le Monde.

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Мадрид подтвердил дальнейшую военную помощь

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес подтвердил неизменность поддержки Украины во время неформальной встречи министров иностранных дел стран Европейского Союза в Ирландии.

"Мы делаем это уже давно и будем продолжать это делать", — подчеркнул Альбарес.

Заявление прозвучало на фоне призывов Киева увеличить поставки боеприпасов для противовоздушной обороны. Они необходимы, в частности, для перехвата российских баллистических ракет.

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Во время двусторонней встречи с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой Альбарес также подтвердил увеличение объемов поставок ракет.

Испания также заявила о своей приверженности новой Коалиции обороны Украины, соучредителем которой она стала в конце августа.

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Испания модернизирует собственные комплексы Patriot

Помимо передачи Украине ракет и обучения украинских техников испанскими военными специалистами, Мадрид работает над пополнением собственных запасов.

Недавно Испания заключила контракт на $1,7 млрд с американской компанией Raytheon. Соглашение предусматривает модернизацию имеющихся комплексов Patriot.

Часть компонентов для этих систем производят непосредственно в Испании на предприятии Sener.