Испания увеличит поставки ракет Patriot в Украину
Испания продолжит поставлять Украине ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot, чтобы помочь защитить украинское небо от российских баллистических атак.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Le Monde.
Мадрид подтвердил дальнейшую военную помощь
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес подтвердил неизменность поддержки Украины во время неформальной встречи министров иностранных дел стран Европейского Союза в Ирландии.
"Мы делаем это уже давно и будем продолжать это делать", — подчеркнул Альбарес.
Заявление прозвучало на фоне призывов Киева увеличить поставки боеприпасов для противовоздушной обороны. Они необходимы, в частности, для перехвата российских баллистических ракет.
Во время двусторонней встречи с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой Альбарес также подтвердил увеличение объемов поставок ракет.
Испания также заявила о своей приверженности новой Коалиции обороны Украины, соучредителем которой она стала в конце августа.
Испания модернизирует собственные комплексы Patriot
Помимо передачи Украине ракет и обучения украинских техников испанскими военными специалистами, Мадрид работает над пополнением собственных запасов.
Недавно Испания заключила контракт на $1,7 млрд с американской компанией Raytheon. Соглашение предусматривает модернизацию имеющихся комплексов Patriot.
Часть компонентов для этих систем производят непосредственно в Испании на предприятии Sener.
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