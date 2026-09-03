Евросоюз ускоряет рассмотрение запроса Украины на ракеты для Patriot, - Еврокомиссия
В Евросоюзе обещают не затягивать с рассмотрением просьбы Украины о предоставлении ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot - несмотря на то, что последнее слово в этом вопросе остается не за Еврокомиссией.
Об этом на пресс-брифинге заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Балаж Уйвари, сообщает Цензор.НЕТ.
Позиция Еврокомиссии
"Учитывая срочность, мы, конечно, продвигаем этот вопрос настолько быстро, насколько это возможно, но, учитывая необходимость получения исключения (поскольку ракеты будут производиться за пределами ЕС и Украины - ред.), окончательное решение остается за странами-членами, и, конечно, мы надеемся, что оно будет принято в ближайшее время", - сказал Уйвари.
Пресс-секретарь ЕК добавил, что Украина представила Евросоюзу графики поставок ракет-перехватчиков Patriot, однако эти данные являются конфиденциальными.
Обсуждение ПВО на закрытом заседании
Другой пресс-секретарь Еврокомиссии Кристиан Виганд сообщил, что государства-члены ЕС накануне, 2 сентября, на закрытом заседании обсудили вопросы противовоздушной обороны для Украины. По его словам, страны предоставят больше средств для защиты неба, которые Украине срочно нужны для спасения жизней.
В ходе заседания государства-члены заявили, что самостоятельно объявят о помощи тогда, "когда сочтут целесообразным".
"Самое главное - это то, что мы добились дополнительного прогресса в оказании поддержки противовоздушной обороне", - добавил Виганд.
Справка
- Ранее Европейская комиссия получила от Украины перечень вооружения, на которое планируется потратить основную часть из 6 миллиардов евро, оставшихся в оборонной части кредита - большинство позиций касается оборудования, произведенного в Украине и ЕС, преимущественно беспилотников.
- Президент Владимир Зеленский сообщал, что Украина договорилась с США о ежемесячных поставках ракет-перехватчиков для Patriot. В то же время он заявлял об их дефиците: по его словам, для перезимовки Украине необходимо получать как минимум около 5% таких ракет американского производства.
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