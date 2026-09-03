Евросоюз ускоряет рассмотрение запроса Украины на ракеты для Patriot, - Еврокомиссия

В Евросоюзе обещают не затягивать с рассмотрением просьбы Украины о предоставлении ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot - несмотря на то, что последнее слово в этом вопросе остается не за Еврокомиссией.

Об этом на пресс-брифинге заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Балаж Уйвари, сообщает Цензор.НЕТ.

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Позиция Еврокомиссии

"Учитывая срочность, мы, конечно, продвигаем этот вопрос настолько быстро, насколько это возможно, но, учитывая необходимость получения исключения (поскольку ракеты будут производиться за пределами ЕС и Украины - ред.), окончательное решение остается за странами-членами, и, конечно, мы надеемся, что оно будет принято в ближайшее время", - сказал Уйвари.

Пресс-секретарь ЕК добавил, что Украина представила Евросоюзу графики поставок ракет-перехватчиков Patriot, однако эти данные являются конфиденциальными.

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Обсуждение ПВО на закрытом заседании

Другой пресс-секретарь Еврокомиссии Кристиан Виганд сообщил, что государства-члены ЕС накануне, 2 сентября, на закрытом заседании обсудили вопросы противовоздушной обороны для Украины. По его словам, страны предоставят больше средств для защиты неба, которые Украине срочно нужны для спасения жизней.

В ходе заседания государства-члены заявили, что самостоятельно объявят о помощи тогда, "когда сочтут целесообразным".

"Самое главное - это то, что мы добились дополнительного прогресса в оказании поддержки противовоздушной обороне", - добавил Виганд.

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