Євросоюз прискорює розгляд запиту України на ракети для Patriot, - Єврокомісія

У Євросоюзі обіцять не затягувати з розглядом прохання України щодо ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot — попри те, що фінальне слово в цьому питанні лишається не за Єврокомісією.

Про це на пресбрифінгу заявив речник Єврокомісії Балаж Уйварі, інформує Цензор.НЕТ.

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Позиція Єврокомісії

"З огляду на нагальність, ми, звісно, просуваємо це питання, наскільки це можливо швидко, але, враховуючи необхідність отримання винятку (бо ракети вироблятимуться за межами ЄС та України — ред.), остаточне рішення залишається за країнами-членами, і, звичайно, ми сподіваємося, що його незабаром буде надано", — сказав Уйварі.

Речник ЄК додав, що Україна подала Євросоюзу графіки постачання ракет-перехоплювачів Patriot, однак ці дані є конфіденційними.

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Обговорення ППО на закритому засіданні

Інший речник Єврокомісії Крістіан Віганд повідомив, що держави-члени ЄС напередодні, 2 вересня, на закритому засіданні обговорили питання протиповітряної оборони для України. За його словами, країни нададуть більше засобів для захисту неба, які Україні терміново потрібні для порятунку життів.

Під час засідання держави-члени заявили, що самостійно оголосять про допомогу тоді, "коли вважатимуть за доцільне".

"Найголовніше — це те, що ми досягли додаткового прогресу у наданні підтримки протиповітряній обороні", — додав Віганд.

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