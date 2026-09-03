Євросоюз прискорює розгляд запиту України на ракети для Patriot, - Єврокомісія
У Євросоюзі обіцять не затягувати з розглядом прохання України щодо ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot — попри те, що фінальне слово в цьому питанні лишається не за Єврокомісією.
Про це на пресбрифінгу заявив речник Єврокомісії Балаж Уйварі, інформує Цензор.НЕТ.
Позиція Єврокомісії
"З огляду на нагальність, ми, звісно, просуваємо це питання, наскільки це можливо швидко, але, враховуючи необхідність отримання винятку (бо ракети вироблятимуться за межами ЄС та України — ред.), остаточне рішення залишається за країнами-членами, і, звичайно, ми сподіваємося, що його незабаром буде надано", — сказав Уйварі.
Речник ЄК додав, що Україна подала Євросоюзу графіки постачання ракет-перехоплювачів Patriot, однак ці дані є конфіденційними.
Обговорення ППО на закритому засіданні
Інший речник Єврокомісії Крістіан Віганд повідомив, що держави-члени ЄС напередодні, 2 вересня, на закритому засіданні обговорили питання протиповітряної оборони для України. За його словами, країни нададуть більше засобів для захисту неба, які Україні терміново потрібні для порятунку життів.
Під час засідання держави-члени заявили, що самостійно оголосять про допомогу тоді, "коли вважатимуть за доцільне".
"Найголовніше — це те, що ми досягли додаткового прогресу у наданні підтримки протиповітряній обороні", — додав Віганд.
Довідка
- Раніше Європейська комісія отримала від України перелік озброєння, на яке планується витратити основну частину з 6 мільярдів євро, що залишилися в оборонній частині позики — більшість позицій стосується обладнання, виробленого в Україні та ЄС, переважно безпілотників.
- Президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна домовилася зі США про щомісячне постачання ракет-перехоплювачів для Patriot. Водночас він заявляв про їхній дефіцит: за його словами, для проходження зими Україні необхідно отримувати щонайменше близько 5% американського виробництва таких ракет.
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