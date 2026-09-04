Іспанія збільшить поставки ракет Patriot до України

Іспанія продовжить постачати Україні ракети для систем протиповітряної оборони Patriot, щоб допомогти захищати українське небо від російських балістичних атак.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Le Monde.

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Мадрид підтвердив подальшу військову допомогу

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес підтвердив незмінність підтримки України під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу в Ірландії.

"Ми робимо це вже давно і продовжуватимемо це робити", – наголосив Альбарес.

Заява пролунала на тлі закликів Києва збільшити постачання боєприпасів для протиповітряної оборони. Вони необхідні, зокрема, для перехоплення російських балістичних ракет.

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Під час двосторонньої зустрічі з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою Альбарес також підтвердив збільшення обсягів постачання ракет.

Іспанія також заявила про свою відданість новій Коаліції оборони України, співзасновницею якої стала наприкінці серпня.

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Іспанія модернізує власні комплекси Patriot

Окрім передачі Україні ракет та навчання українських техніків іспанськими військовими фахівцями, Мадрид працює над поповненням власних запасів.

Нещодавно Іспанія уклала контракт на $1,7 млрд з американською компанією Raytheon. Угода передбачає модернізацію наявних комплексів Patriot.

Частину компонентів для цих систем виробляють безпосередньо в Іспанії на підприємстві Sener.