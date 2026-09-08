Ракети для Patriot допоможуть захистити життя перед складною зимою, - Залужний про новий пакет ППО від Британії

Велика Британія виділяє 100 мільйонів фунтів стерлінгів на зимовий пакет підтримки української протиповітряної оборони, який міститиме дефіцитні ракети-перехоплювачі для систем Patriot. Ця допомога є надважливою перед зимовим періодом.

Про це посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний пише у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

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Ракети для Patriot та захист від балістики

За його словами, ця допомога українцям сьогодні є надважливою.

Залужний нагадав, що Велика Британія виділяє £100 мільйонів на посилення української ППО перед зимою. Ключова частина пакета - ракети-перехоплювачі для Patriot та інші засоби ППО, які мають надійти в Україну до початку зими в рамках PURL.

"Значення цього кроку британців неможливо переоцінити. Дефіцитні у всьому світі ракети для систем Patriot - це те посилення протиповітряної оборони, яке критично потребує Україна у світлі нарощення росіянами ударів балістикою. Це не вирішення проблеми, не панацея, але це, без сумніву, вагомий внесок. Він допоможе захищати нашу інфраструктуру, але найголовніше - життя українців", - наголошує посол.

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Спільні дії проти російської ескалації

Він також додав, що Британія прискорює поставки безпілотників: із понад 120 тисяч запланованих на цей рік уже передано 25 тисяч. Продовжуються постачання далекобійних артилерійських боєприпасів, профінансованих Великою Британією, Німеччиною, Данією, Литвою, Нідерландами, Норвегією та Швецією.

"Бачимо, що Росія налаштована виключно на ескалацію ударів. Протидіяти цьому можна тільки спільними діями союзників. Дякуємо уряду та народу Британії за цю підтримку. Що не залишаєте нас сам на сам перед складною зимою. Саме так виглядає справжня солідарність і дружба у важкі часи", - резюмує Залужний.

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