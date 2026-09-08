Британія спрямовує понад 100 млн євро на "зимовий" пакет ППО для України з ракетами до Patriot

Велика Британія спрямовує 100 мільйонів фунтів стерлінгів (що еквівалентно 116 млн євро) на посилення української системи ППО перед початком зимового періоду. До нового військового пакета ввійдуть, зокрема, ракети для комплексів Patriot, а самі поставки здійснюватимуться через ініціативу PURL.

Про це повідомив британський уряд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

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Яка допомога передбачена?

Як зазначається, в рамках нового пакета Британія поставить перехоплювачі для протиповітряної оборони, артилерійські снаряди великого калібру та безпілотники, щоб допомогти Україні захиститися від російських атак цієї зими.

Озброєння постачатиметься за допомогою механізму PURL, в рамках якого союзники України закуповують американську зброю для її потреб.

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Зазначається, що ракети до Patriot та інше протиповітряне обладнання буде поставлено в Україну до настання зими, що допоможе їй захистити свою критичну національну інфраструктуру, цивільне населення та збройні сили від російських атак.

Оголошення допомоги стало наслідком візитів прем'єр-міністра та міністра оборони Британії до Києва, де вони почули від українського президента про важливість додаткової підтримки напередодні зими.

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Путін готується використати зиму як зброю

"І прем'єр-міністр, і я під час наших перших візитів до Києва чітко усвідомили, наскільки важливо підтримувати Україну протягом цієї зими, оскільки Путін готується використати зиму як зброю, продовжуючи варварські атаки на цивільні об'єкти та об'єкти енергетики. Ми пообіцяли мобілізувати союзників і надавати більше підтримки, де тільки зможемо", – оголосив очільник Міноборони Вес Стрітінг.

Що передувало?

Як повідомлялося, Стрітінг у вівторок очолює своє перше засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") – об'єднання з 50 країн, що надає військове спорядження Україні. 36-те засідання у так званому форматі "Рамштайн" 8 вересня відбудеться дистанційно під головуванням міністрів оборони Великої Британії та Німеччини.

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