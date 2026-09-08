Великобритания выделяет более 100 млн евро на "зимний" пакет ПВО для Украины с ракетами для Patriot

Великобритания выделяет 100 миллионов фунтов стерлингов (что эквивалентно 116 млн евро) на укрепление украинской системы ПВО перед началом зимнего периода. В новый военный пакет войдут, в частности, ракеты для комплексов Patriot, а сами поставки будут осуществляться в рамках инициативы PURL.

Об этом сообщило британское правительство, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

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Какая помощь предусмотрена?

Как отмечается, в рамках нового пакета Великобритания поставит перехватчики для противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды крупного калибра и беспилотники, чтобы помочь Украине защититься от российских атак этой зимой.

Вооружение будет поставляться с помощью механизма PURL, в рамках которого союзники Украины закупают американское оружие для ее нужд.

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Отмечается, что ракеты для Patriot и другое противовоздушное оборудование будут поставлены в Украину до наступления зимы, что поможет ей защитить свою критически важную национальную инфраструктуру, гражданское население и вооруженные силы от российских атак.

Объявление о помощи стало результатом визитов премьер-министра и министра обороны Великобритании в Киев, где они услышали от украинского президента о важности дополнительной поддержки в преддверии зимы.

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Путин готовится использовать зиму как оружие

"И премьер-министр, и я во время наших первых визитов в Киев четко осознали, насколько важно поддерживать Украину в течение этой зимы, поскольку Путин готовится использовать зиму как оружие, продолжая варварские атаки на гражданские объекты и объекты энергетики. Мы пообещали мобилизовать союзников и оказывать больше поддержки, где только сможем", - заявил глава Минобороны Уэс Стритинг.

Что этому предшествовало?

Как сообщалось, Стритинг во вторник возглавляет свое первое заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") – объединения из 50 стран, предоставляющего военное снаряжение Украине. 36-е заседание в так называемом формате "Рамштайн" 8 сентября пройдет в дистанционном режиме под председательством министров обороны Великобритании и Германии.

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