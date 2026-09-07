36-й "Рамштайн" пройдет в онлайн-формате: встречу возглавят Великобритания и Германия
36-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины пройдет в онлайн-формате под председательством министров обороны Великобритании Веса Стритинга и Германии Бориса Писториуса.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на источники.
Как отмечает издание, именно Великобритания и Германия координируют работу Контактной группы после того, как США со сменой администрации отказались от ее координации.
Ожидается, что во встрече также примут участие генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и заместитель министра обороны США Элбридж Колби.
Заседание должно начаться 7 сентября в 16:00 по киевскому времени.
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