36-й "Рамштайн" пройдет в онлайн-формате: встречу возглавят Великобритания и Германия

36-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины пройдет в онлайн-формате под председательством министров обороны Великобритании Веса Стритинга и Германии Бориса Писториуса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на источники.

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Как отмечает издание, именно Великобритания и Германия координируют работу Контактной группы после того, как США со сменой администрации отказались от ее координации.

Ожидается, что во встрече также примут участие генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и заместитель министра обороны США Элбридж Колби.

Заседание должно начаться 7 сентября в 16:00 по киевскому времени.

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