36-й "Рамштайн" відбудеться онлайн: зустріч очолять Британія та Німеччина
36-те засідання Контактної групи з оборони України відбудеться онлайн під головуванням міністрів оборони Британії Веса Стрітінга та Німеччини Бориса Пісторіуса.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" із посиланням на джерела.
Як зазначає видання, саме Британія та Німеччина координують роботу Контактної групи після того, як США зі зміною адміністрації відійшли від її координації.
Очікується, що у зустрічі також візьмуть участь генеральний секретар НАТО Марк Рютте та заступник міністра оборони США Елбридж Колбі.
Засідання має розпочатися 7 вересня о 16:00 за київським часом.
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