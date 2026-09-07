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Новини Засідання Рамштайну
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36-й "Рамштайн" відбудеться онлайн: зустріч очолять Британія та Німеччина

"Рамштайн" уперше проведуть онлайн під головуванням Британії та Німеччини

36-те засідання Контактної групи з оборони України відбудеться онлайн під головуванням міністрів оборони Британії Веса Стрітінга та Німеччини Бориса Пісторіуса.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" із посиланням на джерела.

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Як зазначає видання, саме Британія та Німеччина координують роботу Контактної групи після того, як США зі зміною адміністрації відійшли від її координації.

Очікується, що у зустрічі також візьмуть участь генеральний секретар НАТО Марк Рютте та заступник міністра оборони США Елбридж Колбі.

Засідання має розпочатися 7 вересня о 16:00 за київським часом.

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