На данный момент обещаний от других стран относительно ракет для ПВО Украины нет, - Вадефуль
Германия пока не получила от партнеров конкретных обещаний о передаче Украине дополнительных систем ПВО или ракет к ним, заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль.
Об этом он заявил в интервью t-online, передает Цензор.НЕТ.
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После поездки в Харьков немецкий министр рассказал журналисту о том, удалось ли получить обещания от других государств о передаче систем ПВО или ракет к ним для Украины.
"Прогресс заключается в том, что наши запросы, по крайней мере, не отклоняются. Но трезвый итог таков: у нас пока нет никаких обещаний", — сказал Вадефуль.
Глава МИД Германии заявил, что возвращается из Украины с "весомыми аргументами" и будет настойчиво работать над достижением конкретных результатов.
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у нас є перша л*дь і скумбрія! чи то вона же?
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