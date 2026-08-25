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Новости дефицит ракет для систем ПВО
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На данный момент обещаний от других стран относительно ракет для ПВО Украины нет, - Вадефуль

Дефицит ракет для ПВО: Вадефуль говорит об отсутствии обещаний

Германия пока не получила от партнеров конкретных обещаний о передаче Украине дополнительных систем ПВО или ракет к ним, заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль.

Об этом он заявил в интервью t-online, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

После поездки в Харьков немецкий министр рассказал журналисту о том, удалось ли получить обещания от других государств о передаче систем ПВО или ракет к ним для Украины.

"Прогресс заключается в том, что наши запросы, по крайней мере, не отклоняются. Но трезвый итог таков: у нас пока нет никаких обещаний", — сказал Вадефуль.

Глава МИД Германии заявил, что возвращается из Украины с "весомыми аргументами" и будет настойчиво работать над достижением конкретных результатов.

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Автор: 

ПВО (3997) Вадефуль Йоханн (138)
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Топ комментарии
+1
Та вже були томагавки петріоти, тощо
Наша надія тільки на Господа Бога
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25.08.2026 13:59 Ответить
+1
у сраку ті ракети!
у нас є перша л*дь і скумбрія! чи то вона же?
але головне, що у нас є:
"Глобальний словник стійкості"
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25.08.2026 14:07 Ответить
+1
Отож маємо потужний пустий ******, а не ракети для ППО...
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25.08.2026 14:10 Ответить

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