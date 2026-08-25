Наразі обіцянок від інших країн щодо ракет для ППО України немає, - Вадефуль

Німеччина поки не отримала від партнерів конкретних обіцянок щодо передачі Україні додаткових систем ППО чи ракет до них, заявив глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль.

Про це він заявив в інтерв'ю t-online, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Після поїздки до Харкова німецький міністр розповів журналісту про те, чи вдалося отримати обіцянки від інших держав щодо передачі систем ППО або ракет до них для України.

"Прогрес полягає в тому, що наші запити принаймні не відхиляються. Але тверезий підсумок такий: ми поки не маємо жодних обіцянок", - сказав Вадефуль.

Глава МЗС Німеччини сказав, що повертається з України з "вагомими аргументами" і наполегливо працюватиме над досягненням конкретних результатів.

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