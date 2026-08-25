Наразі обіцянок від інших країн щодо ракет для ППО України немає, - Вадефуль
Німеччина поки не отримала від партнерів конкретних обіцянок щодо передачі Україні додаткових систем ППО чи ракет до них, заявив глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль.
Про це він заявив в інтерв'ю t-online, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Після поїздки до Харкова німецький міністр розповів журналісту про те, чи вдалося отримати обіцянки від інших держав щодо передачі систем ППО або ракет до них для України.
"Прогрес полягає в тому, що наші запити принаймні не відхиляються. Але тверезий підсумок такий: ми поки не маємо жодних обіцянок", - сказав Вадефуль.
Глава МЗС Німеччини сказав, що повертається з України з "вагомими аргументами" і наполегливо працюватиме над досягненням конкретних результатів.
Топ коментарі
+1 Pan Lipko
показати весь коментар25.08.2026 14:15 Відповісти Посилання
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