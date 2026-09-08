Ракеты для Patriot помогут защитить жизни перед сложной зимой, - Залужный о новом пакете ПВО от Великобритании

Великобритания выделяет 100 миллионов фунтов стерлингов на зимний пакет поддержки украинской противовоздушной обороны, который будет включать дефицитные ракеты-перехватчики для систем Patriot. Эта помощь имеет чрезвычайно важное значение в преддверии зимы.

Об этом посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный пишет в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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Ракеты для Patriot и защита от баллистических ракет

По его словам, эта помощь украинцам сегодня крайне важна.

Залужный напомнил, что Великобритания выделяет 100 миллионов фунтов стерлингов на укрепление украинской ПВО перед зимой. Ключевая часть пакета - ракеты-перехватчики для Patriot и другие средства ПВО, которые должны поступить в Украину до начала зимы в рамках PURL.

"Значение этого шага со стороны британцев невозможно переоценить. Дефицитные во всем мире ракеты для систем Patriot - это то усиление противовоздушной обороны, в котором Украина остро нуждается в свете наращивания россиянами ударов баллистическими ракетами. Это не решение проблемы, не панацея, но это, без сомнения, весомый вклад. Он поможет защищать нашу инфраструктуру, но самое главное - жизни украинцев", - подчеркивает посол.

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Совместные действия против российской эскалации

Он также добавил, что Великобритания ускоряет поставки беспилотников: из более чем 120 тысяч, запланированных на этот год, уже передано 25 тысяч. Продолжаются поставки дальнобойных артиллерийских боеприпасов, профинансированных Великобританией, Германией, Данией, Литвой, Нидерландами, Норвегией и Швецией.

"Мы видим, что Россия нацелена исключительно на эскалацию ударов. Противодействовать этому можно только совместными действиями союзников. Благодарим правительство и народ Великобритании за эту поддержку. За то, что не оставляете нас одних перед сложной зимой. Именно так выглядит настоящая солидарность и дружба в тяжелые времена", - резюмирует Залужный.

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