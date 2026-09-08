Германия немедленно передаст Украине ракеты-перехватчики PAC-2 для системы "Патриот", - Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин в срочном порядке передаст Украине ракеты-перехватчики PAC-2 для систем противовоздушной обороны Patriot из национальных запасов Бундесвера.

Об этом Писториус заявил во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" 8 сентября, цитирует "Суспільне", сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Помощь с ракетами

По его словам, ракеты должны поступить в Украину до начала зимнего сезона на фоне ожидаемых российских атак на энергетическую инфраструктуру.

"Я решил, параллельно с саммитом НАТО, предоставить Украине срочно необходимые ракеты-перехватчики PAC-2 из запасов Бундесвера", - заявил Писториус.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ракеты для Patriot помогут защитить жизни перед сложной зимой, - Залужный о новом пакете ПВО от Великобритании

Писториус заявил, что Германия также увеличит поставки ракет класса "воздух-воздух" и продолжит поставлять Украине беспилотники и дальнобойные боеприпасы.

Призыв к странам

Чиновник также призвал других участников "Рамштайна" проверить собственные запасы и рассмотреть возможность аналогичных поставок Украине.

"Я осознаю, что нелегко найти баланс между собственными потребностями в сфере безопасности и срочно необходимой поддержкой Украины. Но, пожалуйста, если вы колеблетесь, принимайте решение в пользу Украины", - добавил Писториус.

Он также сообщил, что Украина намерена заказать несколько тысяч дополнительных управляемых ракет IRIS-T, которые будут финансироваться за счет кредита ЕС для Украины.

Читайте также: Трамп распространил статью The Washington Post о том, как он может помочь Украине производить ракеты для Patriot

Что предшествовало