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Новости Помощь Украине от Германии Ракеты к Patriot для Украины Ракеты к Patriot
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Германия немедленно передаст Украине ракеты-перехватчики PAC-2 для системы "Патриот", - Писториус

patriot

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин в срочном порядке передаст Украине ракеты-перехватчики PAC-2 для систем противовоздушной обороны Patriot из национальных запасов Бундесвера.

Об этом Писториус заявил во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" 8 сентября, цитирует "Суспільне", сообщает Цензор.НЕТ.

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Помощь с ракетами

По его словам, ракеты должны поступить в Украину до начала зимнего сезона на фоне ожидаемых российских атак на энергетическую инфраструктуру.

"Я решил, параллельно с саммитом НАТО, предоставить Украине срочно необходимые ракеты-перехватчики PAC-2 из запасов Бундесвера", - заявил Писториус.

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Писториус заявил, что Германия также увеличит поставки ракет класса "воздух-воздух" и продолжит поставлять Украине беспилотники и дальнобойные боеприпасы.

Призыв к странам

Чиновник также призвал других участников "Рамштайна" проверить собственные запасы и рассмотреть возможность аналогичных поставок Украине.

"Я осознаю, что нелегко найти баланс между собственными потребностями в сфере безопасности и срочно необходимой поддержкой Украины. Но, пожалуйста, если вы колеблетесь, принимайте решение в пользу Украины", - добавил Писториус.

  • Он также сообщил, что Украина намерена заказать несколько тысяч дополнительных управляемых ракет IRIS-T, которые будут финансироваться за счет кредита ЕС для Украины.

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Что предшествовало

  • Страны-члены Евросоюза получили запрос Украины на использование нескольких миллиардов евро из кредита на общую сумму 90 млрд евро для закупки ракет PAC-3 для систем ПВО Patriot.
  • Ранее Европейская комиссия получила от Украины перечень вооружения, на которое планируется потратить основную часть из 6 млрд евро, оставшихся в оборонной части кредита - большинство позиций касается оборудования, произведенного в Украине и ЕС, преимущественно беспилотников.
  • Президент Владимир Зеленский сообщал, что Украина договорилась с США о ежемесячных поставках ракет-перехватчиков для Patriot. В то же время он заявлял об их дефиците: по его словам, для перезимовки Украине необходимо получать как минимум около 5% таких ракет американского производства.

Автор: 

Германия (7854) ПВО (4037) ракеты (4227) Patriot (584) Писториус Борис (335)
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Топ комментарии
+10
Кто бы 70 лет назад сказал, что немцы помогают Украине в войне с рсфср - в дурку бы пожизненно закатали (если не хуже).
Спасибо, немцы!
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08.09.2026 16:58 Ответить
+8
Пісторіусу Повага!Дякуємо.
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08.09.2026 16:57 Ответить
+6
Danke schön
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08.09.2026 17:02 Ответить

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