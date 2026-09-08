Германия немедленно передаст Украине ракеты-перехватчики PAC-2 для системы "Патриот", - Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин в срочном порядке передаст Украине ракеты-перехватчики PAC-2 для систем противовоздушной обороны Patriot из национальных запасов Бундесвера.
Об этом Писториус заявил во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" 8 сентября, цитирует "Суспільне", сообщает Цензор.НЕТ.
Помощь с ракетами
По его словам, ракеты должны поступить в Украину до начала зимнего сезона на фоне ожидаемых российских атак на энергетическую инфраструктуру.
"Я решил, параллельно с саммитом НАТО, предоставить Украине срочно необходимые ракеты-перехватчики PAC-2 из запасов Бундесвера", - заявил Писториус.
Писториус заявил, что Германия также увеличит поставки ракет класса "воздух-воздух" и продолжит поставлять Украине беспилотники и дальнобойные боеприпасы.
Призыв к странам
Чиновник также призвал других участников "Рамштайна" проверить собственные запасы и рассмотреть возможность аналогичных поставок Украине.
"Я осознаю, что нелегко найти баланс между собственными потребностями в сфере безопасности и срочно необходимой поддержкой Украины. Но, пожалуйста, если вы колеблетесь, принимайте решение в пользу Украины", - добавил Писториус.
- Он также сообщил, что Украина намерена заказать несколько тысяч дополнительных управляемых ракет IRIS-T, которые будут финансироваться за счет кредита ЕС для Украины.
Что предшествовало
- Страны-члены Евросоюза получили запрос Украины на использование нескольких миллиардов евро из кредита на общую сумму 90 млрд евро для закупки ракет PAC-3 для систем ПВО Patriot.
- Ранее Европейская комиссия получила от Украины перечень вооружения, на которое планируется потратить основную часть из 6 млрд евро, оставшихся в оборонной части кредита - большинство позиций касается оборудования, произведенного в Украине и ЕС, преимущественно беспилотников.
- Президент Владимир Зеленский сообщал, что Украина договорилась с США о ежемесячных поставках ракет-перехватчиков для Patriot. В то же время он заявлял об их дефиците: по его словам, для перезимовки Украине необходимо получать как минимум около 5% таких ракет американского производства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Спасибо, немцы!