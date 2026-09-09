Мерц скасував розмову з Трампом після його привітання "АдН" із перемогою на виборах
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц скасував заплановану телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка мала відбутися напередодні річниці терактів 11 вересня в Нью-Йорку.
Про це пише DW з посиланням на AFP, інформує Цензор.НЕТ.
Розмову лідерів скасовано
Зазначається, що це сталося через кілька годин після того, як Трамп привітав перемогу ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" на виборах у землі Саксонія-Ангальт.
Речник Мерца не назвав причину скасування розмови, однак підкреслив, що це рішення не пов'язане із розбіжностями в графіках лідерів. Нову дату телефонного контакту наразі не визначено.
Також речник не став коментувати заяви Трампа. Водночас він нагадав, що канцлер неодноразово виступав проти втручання у внутрішньополітичні справи Німеччини та коментування її виборів.
Трамп привітав "АдН"
Нагадаємо, що напередодні Трамп на своїй платформі Truth Social порадів перемозі ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини".
Що передувало
- Нагадаємо, 6 вересня "Альтернатива для Німеччини" набрала 43,8% голосів і здобула 39 із 83 мандатів у місцевому парламенті. Християнсько-демократичний союз отримав 17,2% та 15 мандатів.
- До ландтагу також пройшли СДПН, "Союз 90/Зелені", Ліва партія та "Союз Сари Вагенкнехт".
- Кандидатом АдН на посаду прем’єр-міністра землі є 35-річний Ульріх Зігмунд.
- За даними ЗМІ, AfD у Німеччині підозрюють у шпигунстві на користь Росії.
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