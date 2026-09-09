Мерц скасував розмову з Трампом після його привітання "АдН" із перемогою на виборах

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц скасував заплановану телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка мала відбутися напередодні річниці терактів 11 вересня в Нью-Йорку.

Про це пише DW з посиланням на AFP, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Розмову лідерів скасовано

Зазначається, що це сталося через кілька годин після того, як Трамп привітав перемогу ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" на виборах у землі Саксонія-Ангальт.

Речник Мерца не назвав причину скасування розмови, однак підкреслив, що це рішення не пов'язане із розбіжностями в графіках лідерів. Нову дату телефонного контакту наразі не визначено.

Також речник не став коментувати заяви Трампа. Водночас він нагадав, що канцлер неодноразово виступав проти втручання у внутрішньополітичні справи Німеччини та коментування її виборів.

Читайте також: Трамп радіє перемозі ультраправої AfD на виборах в Німеччині

Трамп привітав "АдН"

Нагадаємо, що напередодні Трамп на своїй платформі Truth Social порадів перемозі ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини".

Що передувало

Нагадаємо, 6 вересня "Альтернатива для Німеччини" набрала 43,8% голосів і здобула 39 із 83 мандатів у місцевому парламенті. Християнсько-демократичний союз отримав 17,2% та 15 мандатів.

До ландтагу також пройшли СДПН, "Союз 90/Зелені", Ліва партія та "Союз Сари Вагенкнехт".

Кандидатом АдН на посаду прем’єр-міністра землі є 35-річний Ульріх Зігмунд.

За даними ЗМІ, AfD у Німеччині підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

Читайте також: Мерц розкритикував заклики припинити допомогу Україні після перемоги AfD на виборах