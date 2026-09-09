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Новини Вибори у Німеччині
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Мерц скасував розмову з Трампом після його привітання "АдН" із перемогою на виборах

Мерц та Трамп

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц скасував заплановану телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка мала відбутися напередодні річниці терактів 11 вересня в Нью-Йорку.

Про це пише DW з посиланням на AFP, інформує Цензор.НЕТ.

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Розмову лідерів скасовано 

Зазначається, що це сталося через кілька годин після того, як Трамп привітав перемогу ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" на виборах у землі Саксонія-Ангальт.

Речник Мерца не назвав причину скасування розмови, однак підкреслив, що це рішення не пов'язане із розбіжностями в графіках лідерів. Нову дату телефонного контакту наразі не визначено.

Також речник не став коментувати заяви Трампа. Водночас він нагадав, що канцлер неодноразово виступав проти втручання у внутрішньополітичні справи Німеччини та коментування її виборів.

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Трамп привітав "АдН"

Нагадаємо, що напередодні Трамп на своїй платформі Truth Social порадів перемозі ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини".

Що передувало

  • Нагадаємо, 6 вересня "Альтернатива для Німеччини" набрала 43,8% голосів і здобула 39 із 83 мандатів у місцевому парламенті. Християнсько-демократичний союз отримав 17,2% та 15 мандатів.
  • До ландтагу також пройшли СДПН, "Союз 90/Зелені", Ліва партія та "Союз Сари Вагенкнехт".
  • Кандидатом АдН на посаду прем’єр-міністра землі є 35-річний Ульріх Зігмунд.
  • За даними ЗМІ, AfD у Німеччині підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

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Автор: 

вибори (6205) Німеччина (6551) Трамп Дональд (8204) Мерц Фрідріх (489)
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Топ коментарі
+27
Мерцу плюсую. Руда потвора дружбан всіх підарасів світу.
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09.09.2026 17:41 Відповісти
+25
Руда тварина - агент краснов в черговий раз спалився!
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09.09.2026 17:40 Відповісти
+14
Трамп навіть не приховує своїх симпатій до
кремлівського терориста , вбивці і воєнного
злочинця , - це значить ,
що вони абсолютно
однакові по своій суті і поглядах на подіі ,
які відбуваються в світі !
Сумно ...(
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09.09.2026 17:47 Відповісти

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