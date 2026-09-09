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Новости Выборы в Германии
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Мерц отменил беседу с Трампом после того, как тот поздравил "АдН" с победой на выборах

Мерц и Трамп

Канцлер Германии Фридрих Мерц отменил запланированный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который должен был состояться накануне годовщины терактов 11 сентября в Нью-Йорке.

Об этом пишет DW со ссылкой на AFP, сообщает Цензор.НЕТ.

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Беседа лидеров отменена 

Отмечается, что это произошло через несколько часов после того, как Трамп поздравил ультраправую партию "Альтернатива для Германии" с победой на выборах в земле Саксония-Анхальт.

Пресс-секретарь Мерца не назвал причину отмены разговора, однако подчеркнул, что это решение не связано с расхождениями в графиках лидеров. Новая дата телефонного разговора пока не определена.

Также пресс-секретарь не стал комментировать заявления Трампа. В то же время он напомнил, что канцлер неоднократно выступал против вмешательства во внутриполитические дела Германии и комментариев по поводу её выборов.

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Трамп поздравил "АдН"

Напомним, что накануне Трамп на своей платформе Truth Social выразил радость по поводу победы ультраправой партии "Альтернатива для Германии".

Что предшествовало

  • Напомним, 6 сентября "Альтернатива для Германии" набрала 43,8% голосов и получила 39 из 83 мандатов в местном парламенте. Христианско-демократический союз получил 17,2% и 15 мандатов.
  • В ландтаг также прошли СДПГ, "Союз 90/Зеленые", Левая партия и "Союз Сары Вагенкнехт".
  • Кандидатом АдН на пост премьер-министра земли является 35-летний Ульрих Зигмунд.
  • По данным СМИ, AfD в Германии подозревают в шпионаже в пользу России.

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Автор: 

выборы (24360) Германия (7859) Трамп Дональд (8165) Фридрих Мерц (479)
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Топ комментарии
+27
Мерцу плюсую. Руда потвора дружбан всіх підарасів світу.
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09.09.2026 17:41 Ответить
+25
Руда тварина - агент краснов в черговий раз спалився!
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09.09.2026 17:40 Ответить
+14
Трамп навіть не приховує своїх симпатій до
кремлівського терориста , вбивці і воєнного
злочинця , - це значить ,
що вони абсолютно
однакові по своій суті і поглядах на подіі ,
які відбуваються в світі !
Сумно ...(
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09.09.2026 17:47 Ответить

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