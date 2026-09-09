Лидер "АдН" Вайдель и Мерц устроили острую перепалку в Бундестаге из-за России и поддержки Украины

Лидер ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Алиса Вайдель во время очередного заседания Бундестага устроила публичную ожесточенную перепалку с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, которая касалась Украины и России.

Об этом пишут немецкие издания Tagesschau и Deutsche Welle, передает Цензор.НЕТ.

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Критика Вайдель в адрес правительства

В своей речи Вайдель резко раскритиковала федеральное правительство и лично Мерца. В частности, она обвинила его и министров в "военной пропаганде" и обострении конфронтации с Россией.

Лидер AfD призвала Мерца "наконец выступить за мирные переговоры".

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Также Вайдель критиковала энергетическую политику Берлина, заявив, что немецкие газохранилища заполнены недостаточно, и правительство, по ее словам, "движется к серьезному кризису газоснабжения" зимой 2026/2027 года.

Она также утверждала, что Германии якобы снова "нужен дешёвый газ из России" и собственные атомные электростанции, и требовала отменить государственные субсидии на защиту климата.

Ответ Мерца

В ответ Мерц обвинил AfD в том, что эта политическая сила наносит ущерб интересам Германии из-за своей близости к России.

"Вы - деструктивная сила. Единственное, что действительно угрожает России и Путину, - это притягательная сила демократии. И все же вы, очевидно, до сих пор стоите на стороне России. Вы являетесь частью той проблемы, с которой мы сталкиваемся в Германии, - и мы будем противодействовать ей всеми доступными нам средствами", - подчеркнул канцлер.

Мерц также обвинил Вайдель в "гротескном переворачивании ролей агрессора и жертвы".

"Мы поддерживаем Украину и будем продолжать ее поддерживать, поскольку она также защищает нашу свободу", - сказал Мерц, добавив, что "Украина находилась на пути к европейской демократической семье".

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Реакция председателя Бундестага

На протяжении всего выступления Мерца его то и дело прерывали выкрики депутатов от "АдН".

Председателю Бундестага Юлии Клекнер пришлось осудить их поведение и пригрозить депутатам удалением из зала пленарных заседаний: "Мы здесь не на футбольном поле".

Что предшествовало

Напомним, 6 сентября "Альтернатива для Германии" набрала 43,8% голосов и получила 39 из 83 мандатов в местном парламенте. Христианско-демократический союз получил 17,2% и 15 мандатов.

В ландтаг также прошли СДПГ, "Союз 90/Зеленые", Левая партия и "Союз Сары Вагенкнехт".

Кандидатом АдН на пост премьер-министра земли является 35-летний Ульрих Зигмунд.

По данным СМИ, AfD в Германии подозревают в шпионаже в пользу России.

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