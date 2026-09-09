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Новини Операція Карфаген
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Заступниця Кравченка Вдовиченко звільнилася з прокуратури

Перша заступниця генпрокурора Марія Вдовиченко

Перша заступниця генерального прокурора Марія Вдовиченко, яка фігурує у розслідуванні антикорупційних органів, звільнилася з посади і з органів прокуратури.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Офісу генерального прокурора.

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Вдовиченко подала заяву на звільнення 

У пресслужбі зазначили, що "вчора був її останній робочий день".

Вдовиченко подала заяву на звільнення, відповідний наказ було підписано.

Читайте також: Кравченко подав у відставку з посади генпрокурора

Операція "Карфаген"

  • Нагадаємо, раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що НАБУ та САП нібито проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та в голови Одеської ОВА Олега Кіпера.
  • 4 вересня НАБУ та САП заявили про ймовірне "кришування" в Офісі генерального прокурора (ОГП) над мережею так званих кол-центрів, які виманюють гроші.
  • За даними ЗМІ, НАБУ і САП затримано заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.
  • До нинішньої посади в ОГП Кропива працював заступником Голови Одеської обласної державної адміністрації разом у команді Олега Кіпера.
  • На цьому тлі НАБУ анонсувало нову операцію під назвою "Карфаген".
  • Офіс генеральної прокуратури заявив, що відсторонить працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до "кришування мережі" шахрайських кол-центрів та легалізації майна.
  • Згідно з оновленими даними, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.
  • Також було опубліковано записи злочинної групи працівників ОГП.
  • Пізніше в Офісі генпрокурора підтвердили обшуки у генпрокурора Кравченка та його заступниці.
  • ВАКС обрав запобіжний захід посадовцю ОГП Кропиві.
  • 7 вересня Івахненко відправили під варту із заставою у 20 млн грн.
  • Увечері 7 вересня Кравченко подав у відставку з посади генпрокурора.

Читайте також: Відставка Кравченка запізніла, він мав піти ще під час атак на НАБУ і САП, - Радіна

Автор: 

звільнення (1862) Офіс Генпрокурора (3765) Вдовиченко Марія (1)
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Топ коментарі
+23
Назбирала грошенят і за кордон в теплі краї.Чекаємо наступного збирача.
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09.09.2026 16:52 Відповісти
+17
теж мабуть дуже чесна людина, не витримала її гідність того позору і прийшлось звільнитися....
пи.си... а 2 недільки відробити після того як вирішили звільнитись?) чи нема часу, поїзд на Австрію останній валить?)
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09.09.2026 16:51 Відповісти
+14
Тіхонічка в лєс ушла...(с)
Цікаво на яку пенсію і довічні виплати....
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09.09.2026 16:54 Відповісти

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