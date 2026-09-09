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Заступниця Кравченка Вдовиченко звільнилася з прокуратури
Перша заступниця генерального прокурора Марія Вдовиченко, яка фігурує у розслідуванні антикорупційних органів, звільнилася з посади і з органів прокуратури.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Офісу генерального прокурора.
Вдовиченко подала заяву на звільнення
У пресслужбі зазначили, що "вчора був її останній робочий день".
Вдовиченко подала заяву на звільнення, відповідний наказ було підписано.
Операція "Карфаген"
- Нагадаємо, раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що НАБУ та САП нібито проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та в голови Одеської ОВА Олега Кіпера.
- 4 вересня НАБУ та САП заявили про ймовірне "кришування" в Офісі генерального прокурора (ОГП) над мережею так званих кол-центрів, які виманюють гроші.
- За даними ЗМІ, НАБУ і САП затримано заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.
- До нинішньої посади в ОГП Кропива працював заступником Голови Одеської обласної державної адміністрації разом у команді Олега Кіпера.
- На цьому тлі НАБУ анонсувало нову операцію під назвою "Карфаген".
- Офіс генеральної прокуратури заявив, що відсторонить працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до "кришування мережі" шахрайських кол-центрів та легалізації майна.
- Згідно з оновленими даними, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.
- Також було опубліковано записи злочинної групи працівників ОГП.
- Пізніше в Офісі генпрокурора підтвердили обшуки у генпрокурора Кравченка та його заступниці.
- ВАКС обрав запобіжний захід посадовцю ОГП Кропиві.
- 7 вересня Івахненко відправили під варту із заставою у 20 млн грн.
- Увечері 7 вересня Кравченко подав у відставку з посади генпрокурора.
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пи.си... а 2 недільки відробити після того як вирішили звільнитись?) чи нема часу, поїзд на Австрію останній валить?)
Цікаво на яку пенсію і довічні виплати....