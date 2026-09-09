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Новости Операция Карфаген
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Заместитель Кравченко Вдовиченко уволилась из прокуратуры

Первый заместитель генпрокурора Мария Вдовиченко

Первый заместитель генерального прокурора Мария Вдовиченко, фигурирующая в расследовании антикоррупционных органов, уволилась с должности и из органов прокуратуры.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

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Вдовиченко подала заявление об увольнении 

В пресс-службе отметили, что "вчера был ее последний рабочий день".

Вдовиченко подала заявление об увольнении, соответствующий приказ был подписан.

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Операция "Карфаген"

  • Напомним, ранее "Украинская правда" со ссылкой на свои источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОГА Олега Кипера.
  • 4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.
  • По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.
  • До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.
  • На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".
  • Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.
  • Согласно обновленным данным, НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовали миллионные состояния. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса генерального прокурора.
  • Также были опубликованы записи преступной группы сотрудников ОГП.
  • Позже в Офисе генпрокурора подтвердили обыски у генпрокурора Кравченко и его заместительницы.
  • ВАКС избрал меру пресечения в отношении должностного лица ОГП Кропивы.
  • 7 сентября Ивахненко был помещен под стражу с залогом в 20 млн грн.
  • Вечером 7 сентября Кравченко подал в отставку с поста генерального прокурора.

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Автор: 

увольнение (2801) Офис Генпрокурора (3412) Вдовиченко Мария (1)
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Топ комментарии
+21
Назбирала грошенят і за кордон в теплі краї.Чекаємо наступного збирача.
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09.09.2026 16:52 Ответить
+16
теж мабуть дуже чесна людина, не витримала її гідність того позору і прийшлось звільнитися....
пи.си... а 2 недільки відробити після того як вирішили звільнитись?) чи нема часу, поїзд на Австрію останній валить?)
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09.09.2026 16:51 Ответить
+13
І вже виїхала в Ізраїль
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09.09.2026 16:52 Ответить

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