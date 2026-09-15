Президент Румынии Дан не видит признаков скорого завершения войны в Украине: Мы должны быть готовы к тому, что эта война продлится еще как минимум год-два

Президент Румынии Никушор Дан считает, что война России против Украины не имеет признаков скорого завершения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, его слова цитирует Euronews.

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Никушор Дан призвал готовиться к длительной войне

По словам Дана, Москва не демонстрирует готовности к переговорам. Поэтому, по его мнению, война может продолжаться еще как минимум один-два года.

"Мы должны быть готовы к тому, что эта война продлится как минимум еще год, два", - предупредил президент Румынии.

Он отметил, что ситуация не меняется, несмотря на усиление экономического давления на Россию и способность Украины наносить удары в глубине российской территории.

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Учитывая общую границу Румынии с Украиной, Дан также выступил за сохранение американских войск в Европе на фоне пересмотра военного присутствия США на континенте.

Президент Румынии также подтвердил, что страна получила первый транш из оборонного фонда ЕС в размере 2,5 млрд евро. Средства должны быть использованы для закупки вооружений.

Ранее Киевский международный институт социологии (КМИС) обнародовал результаты опроса, согласно которому 77% украинцев готовы терпеть холод и темноту зимой, но не капитуляцию Украины.

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