Росія може втратити ще 300 тисяч військових до кінця року, - Зеленський

До кінця 2026 року російська армія може втратити ще близько 300 тисяч людей загиблими. Це може наблизити загальну кількість загиблих росіян за п'ять років війни до одного мільйона.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю CBC News заявив президент України Володимир Зеленський.

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"Ми вважаємо, що вони цього року втратять 300 тисяч. Йдеться про загиблих. Це означатиме, що у них буде один мільйон загиблих людей за п'ять років війни", - заявив президент.

Та додав, що диктатор продовжує війну, оскільки не відчує достатньо тиску від російського суспільства.

"Але він його відчує, він вже почався", - сказав президент.

Путін боїться за своє життя

Зеленський також заявив, що однією з головних причин, через які Путін не зупиняє війну, є страх за власне життя.

За його словами, російський лідер побоюється, що припинення війни без можливості представити це як перемогу може призвести до невдоволення серед військових, які повернуться додому.

Зеленський навів як приклад заколот ПВК "Вагнер" у 2023 році та заявив, що тоді йшлося приблизно про 5 тисяч людей. На його думку, повернення значно більшої кількості військових може створити для російської влади більший внутрішній тиск.

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