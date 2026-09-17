УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12052 відвідувача онлайн
Новини Санкції США проти Росії
773 17

Символічно, що ухвалення санкційного законопроєкту Грема відбулося в ніч чергової атаки РФ, - Зеленський

Санкційний проєкт Грема: Зеленський зробив заяву

Президент Володимир Зеленський заявив, що санкційний законопроєкт Ліндсі Грема, ухвалений Палатою представників США, є сильним інструментом для тиску на Росію

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Він назвав символічним, що ухвалення Палатою представників Конгресу США санкційного законопроєкту Ліндсі Грема відбулося в ніч чергової російської атаки балістикою, іншими ракетами й дронами проти України.

"Знову під ударами була цивільна інфраструктура, є пошкодження у восьми регіонах. Росіяни обстріляли енергетику на Сумщині та Одещині. В Києві та Одесі були влучання по звичайних житлових будинках. Більше десяти людей поранено, зокрема діти. Частину госпіталізовано до лікарень. У багатьох громадах були пожежі", - зазначив Зеленський.

Читайте: Росія може втратити ще 300 тисяч військових до кінця року, - Зеленський

Президент наголосив, що саме законопроєкт Ліндсі Грема та інші сильні санкційні кроки партнерів проти джерела цієї війни, проти Росії, – це надзвичайно сильний інструмент, який може зупинити цю терористичну війну та привести Росію до необхідності встановити мир.

"Санкції мають бути сильними, щоб уся робота заради миру, і зокрема наші спільні з Америкою, Європою та іншими друзями дипломатичні зусилля, спрацювали. Дякую членам Палати представників, сенаторам, лідерам Конгресу США за підтримку цього законопроєкту. Росії потрібно закінчувати цю свою війну", - підсумував він.

Читайте: Російські НПЗ за пів року рекордно збільшили прибутки попри удари українських дронів

Що передувало?

  • 16 вересня Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про санкції проти Росії імені покійного сенатора Ліндсі Грема. Документ передбачає можливість запровадження мит до 100% проти країн, які купують російські енергоносії або допомагають Росії обходити санкції.

Читайте: Зеленський підписав закон про боротьбу з шахрайськими кол-центрами

Автор: 

Зеленський Володимир (27011) росія (47785) санкції (9594)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Чуєш, брехливий 3,14здобол-крадій мамі ріми, а у нас шо, є ночі коли нема обстрелів?
показати весь коментар
17.09.2026 09:37 Відповісти
+4
псіна зелена зничтожила країну,
та йому ***** - він не українець.
показати весь коментар
17.09.2026 09:36 Відповісти
+3
Але навіть їм далеко до потужної заборони колл-центрів
показати весь коментар
17.09.2026 09:35 Відповісти

Завантаження...

 
 