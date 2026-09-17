Законопроєкт Грема є чітким сигналом для Росії, - Вадефуль

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що законопроєкт сенаторів Ліндсі Грема та Річарда Блументаля може посилити тиск США на Росію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у його дописі у Х.

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Вадефуль назвав законопроєкт Грема "чітким сигналом Росії" та висловив сподівання, що його ухвалення сприятиме посиленню тиску на Москву.

За словами німецького міністра, документ передбачає можливість запровадження американських санкцій щодо джерел доходів, які фінансують війну Росії проти України.

"Ухваливши законопроєкт Грема, Конгрес надсилає чіткий сигнал Росії: кожне джерело доходів, що фінансує її війну проти України, тепер може стати об’єктом санкцій США", - написав Вадефуль.

Він також привітав ініціативу, зазначивши, що вона спрямована на посилення тиску з метою припинення війни, яку веде Росія.

Що передувало?

Палата представників Конгресу США 16 вересня ухвалила законопроєкт про санкції проти Росії імені покійного сенатора Ліндсі Грема. Документ передбачає можливість запровадження мит до 100% проти країн, які купують російські енергоносії або допомагають Росії обходити санкції.

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