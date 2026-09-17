Туск заявив про плани Росії атакувати країни НАТО дронами та ракетами

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що розвідка має дані про можливі російські гібридні удари по країнах, які підтримують Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише польське видання Onet.

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Туск заявив про можливі атаки дронами та ракетами

За словами польського прем’єра, розвіддані свідчать про плани Росії застосувати дрони та ракети проти країн, які підтримують Україну. Серед них він назвав Польщу.

Туск зазначив, що останні дані розвідки щодо цього є "дуже послідовними та переконливими".

Польський прем’єр також припустив, що Росія може намагатися представляти можливі інциденти як випадковість.

"Існує реальний ризик, що дрони або інші види снарядів можуть бути запущені на територію однієї або кількох країн НАТО на східному фланзі і навіть можуть завдати шкоди, а офіційна версія полягатиме в тому, що це нещасний випадок і що нікому немає підстав розраховувати на будь-яку реакцію з боку НАТО", – сказав Туск.

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Польща готується до можливих інцидентів

За словами Туска, метою таких дій може бути послаблення готовності НАТО реагувати відповідно до положень Північноатлантичного договору.

"Мета полягатиме в тому, щоб загалом підірвати цілісність НАТО і, перш за все, переконати країни-члени, що стаття 5 є скоріше теоретичною, ніж практичною", – додав польський прем’єр.

Раніше Туск повідомив, що у п’ятницю, 18 вересня, відвідає Україну для обговорення санкцій проти Росії. Також повідомлялося, що 17 вересня, поблизу польського кордону у Волинській області впав російський дрон. Польща підняла військову авіацію.