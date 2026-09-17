Польща вдруге за день підняла авіацію через російську атаку
Увечері 17 вересня Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило про проведення превентивних операцій у повітряному просторі країни.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Оперативного командування Збройних сил Польщі, оприлюдненій у соцмережі Х.
Польські військові привели ППО у готовність
Командування Повітряних сил Польщі мобілізувало необхідні сили та засоби, які є в його розпорядженні.
Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційні системи розвідки перевели у бойову готовність.
"Ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки та захист польського повітряного простору, особливо у східній частині країни", – йдеться у заяві польських військових.
Польща задіяла авіацію на тлі ударів РФ
Раніше повідомлялося, що вдень 17 вересня Польща задіювала військову авіацію на тлі російських ударів із використанням реактивних безпілотників по західних областях України.
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що розвідка має дані про можливі російські гібридні удари по країнах, які підтримують Україну.
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