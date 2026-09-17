Польща вдруге за день підняла авіацію через російську атаку

Увечері 17 вересня Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило про проведення превентивних операцій у повітряному просторі країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Оперативного командування Збройних сил Польщі, оприлюдненій у соцмережі Х.

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Польські військові привели ППО у готовність

Командування Повітряних сил Польщі мобілізувало необхідні сили та засоби, які є в його розпорядженні.

Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційні системи розвідки перевели у бойову готовність.

"Ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки та захист польського повітряного простору, особливо у східній частині країни", – йдеться у заяві польських військових.

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Польща задіяла авіацію на тлі ударів РФ

Раніше повідомлялося, що вдень 17 вересня Польща задіювала військову авіацію на тлі російських ударів із використанням реактивних безпілотників по західних областях України.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що розвідка має дані про можливі російські гібридні удари по країнах, які підтримують Україну.

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