Польща готує найбільший пакет військової допомоги Україні, - Сікорський

Польща готує найбільший пакет військової допомоги Україні та не має наміру зменшувати підтримку на тлі російських атак.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в ефірі Польського радіо заявив віцепрем’єр-міністр, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський.

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Польща готує великий пакет допомоги Україні

Сікорський відповідав на запитання про можливе долучення Польщі до прискорення постачання Україні ракет для систем Patriot. Раніше про це заявляла президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

За словами польського міністра, щодо конкретних військових постачань слід звертатися до Міністерства національної оборони Польщі.

Водночас він заявив, що Варшава готує великий пакет військової допомоги Україні.

"Натомість ми готуємо найбільший, великий пакет допомоги Україні. Не дамо себе залякати – чим більше Росія бомбардує Україну, тим більшу солідарність потрібно проявляти з Україною та українцями", – сказав Сікорський.

Глава польського МЗС також зазначив, що Варшава не має наміру очікувати зміни поведінки Росії лише через дипломатичні заяви.

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Сікорський заявив про підготовку до ескалації

За словами Сікорського, Польща готується до подальшої ескалації російської гібридної війни, яка вже має кінетичний характер.

Він назвав серед таких дій диверсії, спроби підпалів, атаки безпілотників та порушення повітряного простору.

Сікорський наголосив, що російські удари по Україні відбуваються поблизу польського кордону. За його словами, російські безпілотники та ракети вже порушували повітряний простір країн НАТО.

"Очевидно, що Росія ескалює, тому ми мусимо готуватися", – сказав польський міністр.

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Він також заявив, що Польща не повинна сподіватися на добру волю Росії та має готуватися до різних сценаріїв.

Раніше повідомлялося, що Польща планує передати Україні кілька ракет до ЗРК Patriot у межах наступного пакета військової допомоги. Польща вже передавала Україні кілька ракет PAC-3 MSE до ЗРК Patriot.

Також повідомлялося, що Польща обладнає понад 100 км кордону з Україною електронною системою захисту.

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