Україна має зважати на реакцію інших країн щодо героїв, - Сікорський

Рішення про національних героїв є справою України, але вибір суперечливих історичних постатей може викликати реакцію за кордоном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Європейській правді заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

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"Звісно, кожна країна сама вирішує, хто є її героями. Але "скажіть мені, хто ваші герої, і я скажу вам, хто ви". У вас в Україні є чимало справжніх героїв, як-то, герої вашого опору проти російської агресії. Тож будьте обережні, обираючи героїв з минулого. Бо у деяких із них, скажімо так, неоднозначна репутація. А нам не потрібні нові історичні суперечки", – сказав він.

На ремарку про те, що Україна не висувала претензій до Польщі через вшанування Юзефа Пілсудського, Романа Дмовського, Армії Крайової та інших постатей і організацій, Сікорський зазначив, що в кожної країни є суперечливі історичні постаті.

"Нещодавно мені вручили колекцію медалей із Монголії, викарбуваних до 800-річчя Чингісхана. Погодьтеся, це суперечлива постать як у Польщі, так і в Україні. Так, кожна країна має свої історичні наративи. Але не забувайте: ці наративи оцінюватимуть також інші", - сказав польський міністр.

Польський міністр пояснив позицію щодо Пантеону героїв

На запитання, чи означає це, що Києву варто переглянути рішення парламенту щодо Пантеону героїв, Сікорський відповів:

"Я кажу про те, що більшість країн мають таку інституцію, але слід бути обережними з тим, кого туди включати. Бо це викличе реакцію за кордоном. І якщо ви включите туди людей, які заплямували свою репутацію воєнними злочинами - то потім не дивуйтеся".

Водночас Сікорський наголосив, що політикам України та Польщі, на його думку, варто відповідальніше ставитися до історичних питань і не використовувати їх для загострення відносин.

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"Політикам обох країн слід діяти відповідальніше, і не використовувати проблеми минулого для розпалювання ненависті сьогодні", - заявив він.

Сікорський назвав пошук жертв Волинської трагедії шляхом до примирення

Глава польського МЗС зазначив, що між Україною та Польщею нині триває співпраця щодо пошуку та перепоховання жертв Волинської трагедії.

За його словами, саме така робота може сприяти врегулюванню історичних суперечок, якими, як він вважає, може скористатися Росія.

"У сусідів завжди є важкі сторінки в історії. Питання в тому, як з ними поводитися. Я вважаю, що роль політиків полягає в тому, щоб не допустити повторення тих трагічних подій… Примирення зазвичай потрібно колишнім ворогам. Але якщо Німеччина та Франція змогли розпочати європейську інтеграцію за п’ять років після Другої світової війни, під час якої вони вбивали одне одного, - то й ми зараз зможемо", - додав Сікорський.

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