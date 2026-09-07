Невідомі пошкодили пам’ятник УПА в Польщі: поліція проводить розслідування
Невідомі особи пошкодили пам’ятник УПА у польському селищі Бялисток, що у Грубешівському повіті Люблінського воєводства. Інцидент стався у неділю, 6 вересня.
Про це пише RMF24, інформує Цензор.НЕТ.
Повторний акт вандалізму
Пошкоджень зазнав кам’яний пам’ятник 41 бійцю УПА, які загинули в бою проти НКВС у лютому 1946 року. Невідомі пошкодили написи на обеліску.
Видання зазначає, що монумент пошкоджували вже кілька разів — востаннє минулого місяця, і тоді реакцію висловило посольство України, відзначивши зростання ворожості щодо українців.
Розслідування щодо того інциденту ще не завершилося, і наразі вже розпочалося наступне — за фактом події, яка сталася в неділю.
Кваліфікація правопорушення
Правоохоронці розповіли, що розслідування ведеться за статтями про "осквернення пам’ятника та місця поховання українських воїнів, розпалювання ненависті на національному ґрунті та пошкодження майна".
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