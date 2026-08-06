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Новини Фото Вандалізм у Польщі
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Невідомі вчинили акт вандалізму на місці вшанування загиблих українських воїнів в урочищі Білосток у Польщі, - посольство. ФОТОрепортаж

Посольство України в Польщі висловило глибоке обурення черговим актом вандалізму щодо українського місця пам’яті в урочищі Білосток поблизу села Ліски Люблінського воєводства.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці посольства, передає Цензор.НЕТ.

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У Польщі осквернили українське місце пам’яті

Що відомо

За отриманою інформацією, невідомі особи знову здійснили наругу над пам’ятним місцем, пошкодивши його та порушивши належний стан об’єкта, який є місцем вшанування загиблих українських воїнів.

У посольстві наголошують, що будь-які прояви руйнування, плюндрування чи навмисного пошкодження місць пам’яті є неприйнятними. Незалежно від складних і трагічних сторінок спільної історії, місця поховань і пам’ятні знаки мають залишатися поза політичними суперечками та бути об’єктами поваги відповідно до загальноприйнятих європейських стандартів та християнських цінностей.

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У Польщі осквернили українське місце пам’яті

Зауважується, що особливе занепокоєння викликає те, що цей інцидент відбувається на тлі зростання кількості проявів ворожості щодо українців у Польщі, зокрема повідомлень про акти агресії та напади на громадян України. Будь-які спроби перенесення історичних суперечностей у площину вандалізму, залякування чи ворожнечі проти сучасної України та українців є небезпечними та мають отримувати належну правову оцінку.

Посольство вимагає реакції від Польщі

Також посольство України закликало компетентні органи Польщі невідкладно провести необхідні процесуальні дії, встановити всі обставини інциденту, притягнути винних осіб до відповідальності, а також забезпечити відновлення пошкодженого місця пам’яті.

"Україна послідовно виступає за збереження пам’яті про трагічні сторінки минулого на основі діалогу, взаємної поваги та принципу недопущення використання історії як інструменту ворожнечі між народами", - наголошується в повідомленні.

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У Польщі осквернили українське місце пам’яті

Крім того, посольство України в Польщі офіційно звернулося у цій справі до польської сторони.

Що передувало?

Нагадаємо, що у ніч на 5 липня на Раковицькому кладовищі в Кракові невідомі пошкодили могилу видатного українського письменника, науковця та професора Богдана Лепкого, викравши барельєф із надгробка.

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пам’ять (1206) Польща (7668) вандалізм (449)
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Топ коментарі
+19
Припиняйте розкопки на Волині, поки поляки все не відновлять.
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06.08.2026 15:15 Відповісти
+7
Поляків потрібно розлядати як окупантів. Могили вшанування окупантів окупантами, в тому числі і польських, потрібно цивілізовано прибрати з суспільного простору... ескаватором. А то приїхдять якісь виродки, сідають на надгробки горілку пити і кажуть "ето наша зємля, прадєд за нєйо воєвал"...
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06.08.2026 15:22 Відповісти
+7
В урочищі Білосток поблизу села https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BA%D0%B8_(%D0%B3%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%87%D1%96%D0%B2) Ліски (Люблінське воєводство, Польща) знаходиться братська могила воїнів Української повстанської армії, які загинули 26 лютого 1946 року в бою проти НКВС. Це місце пам'яті неодноразово зазнавало актів вандалізму та наруги.

Героям Слава !

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06.08.2026 17:11 Відповісти

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