Неизвестные совершили акт вандализма на месте почтения памяти погибших украинских воинов в урочище Белосток в Польше, - посольство. ФОТОРЕПОРТАЖ

Посольство Украины в Польше выразило глубокое возмущение очередным актом вандализма в отношении украинского мемориала в урочище Белосток недалеко от села Лиски Люблинского воеводства.

Об этом говорится на странице посольства в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

По полученной информации, неизвестные лица вновь осквернили мемориальное место, повредив его и нарушив надлежащее состояние объекта, который является местом почтения памяти погибших украинских воинов.

В посольстве подчеркивают, что любые проявления разрушения, осквернения или умышленного повреждения мест памяти являются недопустимыми. Независимо от сложных и трагических страниц общей истории, места захоронений и памятные знаки должны оставаться вне политических споров и быть объектами уважения в соответствии с общепринятыми европейскими стандартами и христианскими ценностями.

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Отмечается, что особую тревогу вызывает тот факт, что этот инцидент происходит на фоне роста числа проявлений враждебности по отношению к украинцам в Польше, в частности сообщений об актах агрессии и нападениях на граждан Украины. Любые попытки переноса исторических противоречий в плоскость вандализма, запугивания или вражды против современной Украины и украинцев являются опасными и должны получать надлежащую правовую оценку.

Посольство требует реакции от Польши

Также посольство Украины призвало компетентные органы Польши безотлагательно провести необходимые процессуальные действия, установить все обстоятельства инцидента, привлечь виновных к ответственности, а также обеспечить восстановление поврежденного места памяти.

"Украина последовательно выступает за сохранение памяти о трагических страницах прошлого на основе диалога, взаимного уважения и принципа недопущения использования истории в качестве инструмента вражды между народами", - отмечается в сообщении.

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Кроме того, посольство Украины в Польше официально обратилось по этому делу к польской стороне.

Что предшествовало?

Напомним, что в ночь на 5 июля на Раковицком кладбище в Кракове неизвестные повредили могилу выдающегося украинского писателя, ученого и профессора Богдана Лепкого, похитив барельеф с надгробия.