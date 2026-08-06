РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12089 посетителей онлайн
Новости Фото Вандализм в Польше
3 953 35

Неизвестные совершили акт вандализма на месте почтения памяти погибших украинских воинов в урочище Белосток в Польше, - посольство. ФОТОРЕПОРТАЖ

Посольство Украины в Польше выразило глубокое возмущение очередным актом вандализма в отношении украинского мемориала в урочище Белосток недалеко от села Лиски Люблинского воеводства.

Об этом говорится на странице посольства в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

В Польше осквернили украинское место памяти

Что известно

По полученной информации, неизвестные лица вновь осквернили мемориальное место, повредив его и нарушив надлежащее состояние объекта, который является местом почтения памяти погибших украинских воинов.

В посольстве подчеркивают, что любые проявления разрушения, осквернения или умышленного повреждения мест памяти являются недопустимыми. Независимо от сложных и трагических страниц общей истории, места захоронений и памятные знаки должны оставаться вне политических споров и быть объектами уважения в соответствии с общепринятыми европейскими стандартами и христианскими ценностями.

Читайте также: Повреждение могилы Богдана Лепкого в Кракове: полиция Польши не связывает инцидент с мотивами национального характера

В Польше осквернили украинское место памяти

Отмечается, что особую тревогу вызывает тот факт, что этот инцидент происходит на фоне роста числа проявлений враждебности по отношению к украинцам в Польше, в частности сообщений об актах агрессии и нападениях на граждан Украины. Любые попытки переноса исторических противоречий в плоскость вандализма, запугивания или вражды против современной Украины и украинцев являются опасными и должны получать надлежащую правовую оценку.

Посольство требует реакции от Польши

Также посольство Украины призвало компетентные органы Польши безотлагательно провести необходимые процессуальные действия, установить все обстоятельства инцидента, привлечь виновных к ответственности, а также обеспечить восстановление поврежденного места памяти.

"Украина последовательно выступает за сохранение памяти о трагических страницах прошлого на основе диалога, взаимного уважения и принципа недопущения использования истории в качестве инструмента вражды между народами", - отмечается в сообщении.

Читайте также: 17-летнего украинца задержали в Польше за повреждение памятника жертвам Волынской трагедии (обновлено)

В Польше осквернили украинское место памяти

Кроме того, посольство Украины в Польше официально обратилось по этому делу к польской стороне.

Что предшествовало?

Напомним, что в ночь на 5 июля на Раковицком кладбище в Кракове неизвестные повредили могилу выдающегося украинского писателя, ученого и профессора Богдана Лепкого, похитив барельеф с надгробия.

Автор: 

память (1534) Польша (9690) вандализм (623)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
Припиняйте розкопки на Волині, поки поляки все не відновлять.
показать весь комментарий
06.08.2026 15:15 Ответить
+7
Поляків потрібно розлядати як окупантів. Могили вшанування окупантів окупантами, в тому числі і польських, потрібно цивілізовано прибрати з суспільного простору... ескаватором. А то приїхдять якісь виродки, сідають на надгробки горілку пити і кажуть "ето наша зємля, прадєд за нєйо воєвал"...
показать весь комментарий
06.08.2026 15:22 Ответить
+7
В урочищі Білосток поблизу села https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BA%D0%B8_(%D0%B3%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%87%D1%96%D0%B2) Ліски (Люблінське воєводство, Польща) знаходиться братська могила воїнів Української повстанської армії, які загинули 26 лютого 1946 року в бою проти НКВС. Це місце пам'яті неодноразово зазнавало актів вандалізму та наруги.

Героям Слава !

.
показать весь комментарий
06.08.2026 17:11 Ответить

Загрузка...

 
 