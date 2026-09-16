Украина должна учитывать реакцию других стран в отношении героев, - Сикорский

Решение о национальных героях — дело Украины, но выбор спорных исторических личностей может вызвать реакцию за рубежом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Европейской правде" заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

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"Конечно, каждая страна сама решает, кто является ее героями. Но "скажите мне, кто ваши герои, и я скажу вам, кто вы". У вас в Украине есть немало настоящих героев, например, герои вашего сопротивления российской агрессии. Поэтому будьте осторожны, выбирая героев из прошлого. Ведь у некоторых из них, скажем так, неоднозначная репутация. А нам не нужны новые исторические споры", – сказал он.

В ответ на замечание о том, что Украина не выдвигала претензий к Польше из-за чествования Юзефа Пилсудского, Романа Дмовского, Армии Крайовой и других деятелей и организаций, Сикорский отметил, что в каждой стране есть противоречивые исторические фигуры.

"Недавно мне вручили коллекцию медалей из Монголии, отчеканенных к 800-летию Чингисхана. Согласитесь, это противоречивая фигура как в Польше, так и в Украине. Да, у каждой страны есть свои исторические нарративы. Но не забывайте: эти нарративы будут оценивать также и другие", — сказал польский министр.

Польский министр объяснил позицию по поводу Пантеона героев

На вопрос, означает ли это, что Киеву стоит пересмотреть решение парламента относительно Пантеона героев, Сикорский ответил:

"Я говорю о том, что у большинства стран есть такое учреждение, но следует быть осторожными с тем, кого туда включать. Потому что это вызовет реакцию за рубежом. И если вы включите туда людей, которые запятнали свою репутацию военными преступлениями, — то потом не удивляйтесь".

В то же время Сикорский подчеркнул, что политикам Украины и Польши, по его мнению, следует более ответственно относиться к историческим вопросам и не использовать их для обострения отношений.

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"Политикам обеих стран следует действовать более ответственно и не использовать проблемы прошлого для разжигания ненависти сегодня", — заявил он.

Сикорский назвал поиск жертв Волынской трагедии путем к примирению

Глава польского МИД отметил, что между Украиной и Польшей в настоящее время продолжается сотрудничество по поиску и перезахоронению жертв Волынской трагедии.

По его словам, именно такая работа может способствовать урегулированию исторических споров, которыми, как он считает, может воспользоваться Россия.

"У соседей всегда есть тяжелые страницы в истории. Вопрос в том, как с ними обращаться. Я считаю, что роль политиков заключается в том, чтобы не допустить повторения тех трагических событий… Примирение обычно нужно бывшим врагам. Но если Германия и Франция смогли начать европейскую интеграцию через пять лет после Второй мировой войны, во время которой они убивали друг друга, — то и мы сейчас сможем", — добавил Сикорский.

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