Неизвестные повредили памятник УПА в Польше: полиция ведет расследование
Неизвестные повредили памятник УПА в польском поселке Бялисток, расположенном в Грубешевском уезде Люблинского воеводства. Инцидент произошел в воскресенье, 6 сентября.
Об этом пишет RMF24, сообщает Цензор.НЕТ.
Повторный акт вандализма
Повреждениям подвергся каменный памятник 41 бойцу УПА, погибшим в бою против НКВД в феврале 1946 года. Неизвестные повредили надписи на обелиске.
Издание отмечает, что памятник повреждали уже несколько раз — в последний раз в прошлом месяце, и тогда свою реакцию выразило посольство Украины, отметив рост враждебности по отношению к украинцам.
Расследование того инцидента еще не завершено, и сейчас уже началось следующее — по факту происшествия, которое произошло в воскресенье.
Квалификация правонарушения
Правоохранители сообщили, что расследование ведется по статьям об "осквернении памятника и места захоронения украинских воинов, разжигании ненависти на национальной почве и повреждении имущества".
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