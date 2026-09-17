Польща посилить власне ППО через останні провокації Росії біля кордону, - Косіняк-Камиш

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш оголосив, що Варшава посилює активність своїх повітряних сил на тлі останніх провокацій з боку Росії.

Про це Косіняк-Камиш написав у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

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Посилення повітряних сил

У Польщі планують збільшити кількість літаків F-16 та гелікоптерів, щоб посилити потужності ППО.

"Після останніх російських провокацій та актів агресії я прийняв рішення про розширення захисту нашого повітряного простору. Ми збільшуємо активність наших повітряних сил, включно з літаками F-16 та гелікоптерами", — написав міністр оборони.

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Посилення систем реагування

За словами Косіняка-Камиша, в уряді також вирішили посилити системи для швидкого реагування на загрози по всій території Польщі.

"Останні тижні показали, що провокації з боку Росії набувають різних форм і несуть загрозу в місцях, які досі вважалися безпечними. Польща весь час моніторить ситуацію на східному кордоні", — заявив міністр.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що 17 вересня Польща задіяла військову авіацію на тлі російських ударів із застосуванням реактивних безпілотників по західних областях України. Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки країни також перевели у стан готовності.

Згодом прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що поблизу польського кордону у Волинській області впав російський дрон.

У Польщі також повідомляли, що понад 100 км кордону з Україною обладнають електронною системою захисту.

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