Польша усилит свою ПВО из-за последних провокаций России у границы, - Косиняк-Камыш

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава усиливает активность своих ВВС на фоне последних провокаций со стороны России.

Об этом Косиняк-Камыш написал в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

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Усиление воздушных сил

В Польше планируют увеличить количество самолетов F-16 и вертолетов, чтобы усилить потенциал ПВО.

"После последних российских провокаций и актов агрессии я принял решение о расширении защиты нашего воздушного пространства. Мы увеличиваем активность наших воздушных сил, включая самолеты F-16 и вертолеты", - написал министр обороны.

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Усиление систем реагирования

По словам Косиняка-Камиша, в правительстве также решили усилить системы быстрого реагирования на угрозы по всей территории Польши.

"Последние недели показали, что провокации со стороны России принимают различные формы и представляют угрозу в местах, которые до сих пор считались безопасными. Польша постоянно отслеживает ситуацию на восточной границе", - заявил министр.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что 17 сентября Польша задействовала военную авиацию на фоне российских ударов с применением реактивных беспилотников по западным областям Украины. Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки страны также перевели в состояние готовности.

Впоследствии премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что вблизи польской границы в Волынской области упал российский дрон.

В Польше также сообщали, что более 100 км границы с Украиной оборудуют электронной системой защиты.

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