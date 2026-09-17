Польша усилит свою ПВО из-за последних провокаций России у границы, - Косиняк-Камыш
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава усиливает активность своих ВВС на фоне последних провокаций со стороны России.
Об этом Косиняк-Камыш написал в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
Усиление воздушных сил
В Польше планируют увеличить количество самолетов F-16 и вертолетов, чтобы усилить потенциал ПВО.
"После последних российских провокаций и актов агрессии я принял решение о расширении защиты нашего воздушного пространства. Мы увеличиваем активность наших воздушных сил, включая самолеты F-16 и вертолеты", - написал министр обороны.
Усиление систем реагирования
По словам Косиняка-Камиша, в правительстве также решили усилить системы быстрого реагирования на угрозы по всей территории Польши.
"Последние недели показали, что провокации со стороны России принимают различные формы и представляют угрозу в местах, которые до сих пор считались безопасными. Польша постоянно отслеживает ситуацию на восточной границе", - заявил министр.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что 17 сентября Польша задействовала военную авиацию на фоне российских ударов с применением реактивных беспилотников по западным областям Украины. Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки страны также перевели в состояние готовности.
- Впоследствии премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что вблизи польской границы в Волынской области упал российский дрон.
- В Польше также сообщали, что более 100 км границы с Украиной оборудуют электронной системой защиты.
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