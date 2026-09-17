Россия должна заплатить за провокации, - Кубилюс
Европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что Европе необходимо разработать эффективный ответ на гибридные угрозы со стороны России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью Euronews.
По словам еврокомиссара, Европа может противодействовать российской гибридной войне путем разработки совместной стратегии реагирования.
"Мы можем найти способы, благодаря которым Россия заплатит достаточно болезненную цену за свои провокации", - заявил Кубилюс.
Он отметил, что речь идет о создании механизмов, которые позволят ЕС эффективнее реагировать на гибридные атаки и провокации.
Фон дер Ляйен предложила механизм реагирования
Кубилюс пояснил, что его заявление связано с предложением председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Во время выступления о положении дел в Европейском Союзе 16 сентября она призвала разработать механизм, способный реагировать на инциденты, связанные с гибридной войной.
ЕС готовит помощь странам, страдающим от угроз
Кубилюс также сообщил, что Европейская комиссия работает над планами поддержки государств, которые больше всего страдают от гибридных угроз.
"Европейский Союз - это союз солидарности", - подчеркнул еврокомиссар.
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