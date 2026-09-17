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Новости Провокации РФ в Европе
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Россия должна заплатить за провокации, - Кубилюс

Кубилюс призвал Европу подготовить "болезненный ответ" на гибридные угрозы со стороны России

Европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что Европе необходимо разработать эффективный ответ на гибридные угрозы со стороны России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью Euronews.

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По словам еврокомиссара, Европа может противодействовать российской гибридной войне путем разработки совместной стратегии реагирования.

"Мы можем найти способы, благодаря которым Россия заплатит достаточно болезненную цену за свои провокации", - заявил Кубилюс.

Он отметил, что речь идет о создании механизмов, которые позволят ЕС эффективнее реагировать на гибридные атаки и провокации.

Фон дер Ляйен предложила механизм реагирования

Кубилюс пояснил, что его заявление связано с предложением председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

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Во время выступления о положении дел в Европейском Союзе 16 сентября она призвала разработать механизм, способный реагировать на инциденты, связанные с гибридной войной.

ЕС готовит помощь странам, страдающим от угроз

Кубилюс также сообщил, что Европейская комиссия работает над планами поддержки государств, которые больше всего страдают от гибридных угроз.

"Европейский Союз - это союз солидарности", - подчеркнул еврокомиссар.

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